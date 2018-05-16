Töre: ”Filistin halkına soykırımı gördükçe Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine daha çok ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Filistin halkına yapılan soykırımı gördükçe Kıbrıs’ta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine daha çok ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre yazılı açıklamasında, Filistin halkına karşı yürütülen katliamın yıllardır soykırım olarak devam ettiğini belirterek, bu soykırımın destekleyicileri ve kışkırtıcıları arasında başta ABD olmak üzere AB’nin güçlü ülkelerinin de yer aldığını kaydetti.

“Amerika’ya dur diyecek yeni bir dünya düzeni mutlaka oluşmalıdır” diyen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten daha büyüktür” ifadesinin gerçeğin ifadesi olduğunu kaydetti.



Emperyalizmin, sömürgeciliğin ve soykırımların kol gezdiği Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesinin Türkiye ve Türk ordusu olduğunu vurgulayan Töre, Kıbrıs Türk halkının tek taraflı müdahale hakkını ortadan kaldıracak yeni bir garanti sistemini asla kabul etmeyeceğini ifade etti.Cumhuriyet Meclisi’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmasına ve etkisiz hale getirilmesine müsaade etmeyeceğini ifade eden Töre, Guterres çerçevesini Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.Töre, “Cumhuriyet Meclisi’nden yetki almadan Türkiye’nin müdahale hakkını ortadan kaldıracak Guterres çerçevesini ‘stratejik anlaşma olarak imzalayalım’ diyen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanlış yolda olduğunu” da ifade etti.