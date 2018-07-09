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"Töre: “Erdoğan’ı Kuzey Kıbrıs’ta Bir Kez Daha Görmenin Heyecanını Yaşayacağız”

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ TÖRE, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

"Töre: “Erdoğan’ı Kuzey Kıbrıs’ta Bir Kez Daha Görmenin Heyecanını Yaşayacağız”

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ TÖRE, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:59
"Töre: “Erdoğan’ı Kuzey Kıbrıs’ta Bir Kez Daha Görmenin Heyecanını Yaşayacağız”

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ TÖRE, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

“HEM İÇİMİZDE BAZI KESİMLERİN HEM DE RUM KESİMİNİN TEPKİLERİNİ ÇİRKİN VE SINIRINI AŞAN EYLEMLER OLARAK NİTELİYORUZ”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini değerlendirerek, “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Kuzey Kıbrıs’ta bir kez daha görmenin heyecanını yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Töre konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Türkiye ve Türk Milleti, Kıbrıs Türk halkı için çok ayrı bir milli değerdir. Türkiye olmadan KKTC’yi ayakta tutmak, ekonomisini ileriye taşımak, özgürlüğümüzü ve güvence altında yaşamımızı devam ettirmek mümkün değildir” sözlerine yer verdi.

“Tasada, kıvançta, sevinçte ve üzüntüde bir olduğumuz Anavatanımız Türkiye’yle birlikte yürümeye, bir olmaya devam edeceğiz” diyen Töre, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunan yetkililerine Rum kesiminde herhangi bir tepki verilmezken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye yetkililerinin ziyaretinde hem içimizde bazı kesimlerin tepkilerini hem de Rum kesiminin tepkilerini, çirkin ve sınırını aşan davranış ve eylemler olarak niteliyoruz.

Kıbrıs Türk halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı şerefle, gururla karşılamaya hazırlanıyoruz”

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Son Güncelleme: 09.07.2018 15:44
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