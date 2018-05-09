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"Töre: “Dünyanın Adaletsizliği Devam Ediyor”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE, ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

"Töre: “Dünyanın Adaletsizliği Devam Ediyor”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE, ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:15
"Töre: “Dünyanın Adaletsizliği Devam Ediyor”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE, ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Sabahattin Kurt başkanlığındaki Çukurovalılar Derneği’ni kabul etti. 

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs adasında eşit iki ülke olduğunu belirterek, dünyanın adaletsizliğinin devam ettiğini söyledi.
Töre, KKTC’nin tanınmamasını eleştirerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki ayağı vardı, bunlar da Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘Helen’ cumhuriyetine çevirdiler. Maalesef Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bütünmüş gibi hem AB kendine üye yapmıştır hem de BM Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bu şekilde tanımaya devam ediyor” dedi.
Güvenlik ve özgürlüğün kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Töre, “Zaten güvenlik içerisindeyiz. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi devam ettiği sürece, Türk ordusu adada bulunduğu müddetçe biz zaten özgürlüğümüzü yaşıyoruz” şeklinde konuştu.     
Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da büyük oyunlar oynandığını söyleyen Töre, Guterres çerçeve belgesinin yeniden canlandırılmak istenmesinin tamamen dış güçlerin oyununa gelme olarak niteledi.
Guterres çerçeve belgesinde garantilerin olacağının söylendiğini fakat Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olmadığını, garantilerin şeklinin değiştirildiğini ve başka mekanizmaların devreye girdiğini dile getiren Töre, “Guteress çerçeve anlaşmasında Türkiye’nin müdahale hakkının ortadan kaldırılacak olmasını” eleştirdi.
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Çukurovalılar Derneği heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 
KURT  
Çukurovalılar Derneği Başkanı Sabahattin Kurt da Töre’ye görevinde başarılar dilerken, dernek olarak KKTC’yi vatan bildiklerini kaydetti.
“Onurlu ve şerefli bir barış olmuyorsa ‘B’ planına geçmek isteriz” ifadelerini kullanan Kurt, garantilerin kaldırılarak ucu açık görüşmelerin yıllarca devam etmesini istemediklerini kaydetti. 
Görüşmenin sonunda hediye teatisinde bulunuldu.
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreDünyaADALETSİZLİĞİ
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