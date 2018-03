Töre: Devletimizden Vazgeçmeyeceğiz

UBP Milletvekili Töre, milli davanın her şeyden önce geldiğini belirterek vurguladı:



Devletimizden vazgeçmeyeceğiz



Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Genç TV’de yayınlanan GAÜ Öğretim Üyesi Yard. Doç. DR. Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu “Haftaya Bakış” adlı programa katılarak “Benim için milli dava herşeyin önünde gelir, 1963’ten bu yana süren mücadele, bugün farklı boyutlardaymış gibi görünse de devam etmektedir” dedi. Konuşmasında “Bugün nereden nereye geldiğimizi bilmezsek, yarın ne olacağını hesap edemeyiz” diyen Töre şunları kaydetti:



“Rum zihniyeti değişmedi”



“Geçmişteki Rum zihniyeti ne ise, bugün de aynı zihniyet devam etmektedir. Rumlar eğer Kıbrıs Türkü’ne o saldırıları yapmamış olsa, Türkiye 1974 Barış Harekatı’nı yapmak zorunda kalmayacaktı, Kıbrıs’ta yaşanan bugünkü durumun tek müsebbibi Rum tarafıdır”



Akıncı “Düz bir çizgi” diyor



Akıncı’nın toprak konusuyla ilgili olarak “düz bir çizgi”den bahsettiğini, ancak bu düz çizginin ne olduğunu açıklamadığına dikkat çeken Zorlu Töre, Karpaz, Maraş, Mesarya’nın yanısıra Güzelyurt’un da istendiğini tekrarlayarak “Güzelyurt da, Mesarya da Kıbrıs Türkü’nün can damarıdır, Akdoğan’ı, Türkmenköy’ü, Paşaköy’ü, Güvercinlik’i, Dörtyol’u, Korkuteli’ni, Beyarmudu’nu ve daha bir çok bölgeyi verirseniz ne olacak bunun sonrası, Kıbrıs Türkü hayatını nasıl idame ettirecek?” diye sordu. Töre böyle bir anlaşmaya kesinlikle karşı çıkılacağını belirterek “Bunun karşısında olmak her Kıbrıslı Türk’ün hakkıdır” diyerek referandumda “hayır” denilmesi için elinden geleni yapacağını açıkladı.



Rumların reçetesi



Rumların halen devam eden müzakerelerde bilinen isteklerini masaya taşıdığına da dikkat çeken Zorlu Töre “Anastasiadis’in ‘reçete’ adını verdiği istekler daha önceki Rum liderler tarafından da masaya getirilmiştir, bir değişiklik yoktur, tek amaçları Kıbrıs’ı tamamen Rum egemenliği altına almak, gizli ENOSIS hayallerini gerçekleştirmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla ulusal bir devletimiz var, askerimiz var, polisimiz var, Anavatan Türkiyemiz var. Ekonomik konularda bazı



sıkıntılarımız, vardır ama bu konuda AB üyesi Rum tarafında da çok büyük problemler var” diyerek “Rumlar “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında bizi yamalamaya çalışıyor. Kurmayı düşledikleri federasyon için de “acı reçete” diyorlar. Federasyon sistemi olsa bile Kıbrıs Cumhuriyeti bozulmayacak diyorlar, bunun karşılığında da 100 bin Rum’un yerleştirileceği toprakları istiyorlar” ifadesini kullandı.



Kırmızı çizgilerinden vazgeçmiyorlar



Rumların Güzelyurt’u, Mesarya, Maraş ve Karpaz’ı istediğini, bunu isterken de “Bu bizim Annan Planı’ndaki kırmızı çizgimizdir” dediğini vurgulayan Töre, “Daha da fazlasını istiyorlar. Bunu isterken de “3 ayda şu kadar, 1 yılda bu kadar, 5 yılda bu kadar toprak vereceksiniz” şeklinde taksitlendirme yapıyorlar” diye konuştu. Kıbrıs’ın Türk tarafında “inadına barış”, “dünyaya bağlanacağız”, “bu işi bitiriyoruz” şeklinde bir hava yaratılmak istendiğini de vurgulayan Töre “Eğer bu haritalar kabul edilirse Kıbrıs Türkü’nün yaşam alanı kalmayacak” şeklinde konuştu.



“Devletten neden vazgeçelim?”



Zorlu Töre “Şu anda sahip olduğumuz bir devlet varken, bunu bırakıp Rumların hakim olacağı bir devlet yapısı içine nasıl girebiliriz?” diye sorarak şöyle dedi:



“Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği bilgiye göre devlet memurlarının %67’si Rum, %33’ü Türk olacakmış, %60 Rum polis, %40 Türk polis olacakmış, Merkez Bankasında 3 Rum 3 Türk olacakmış, Federal Mahkemede 4 Rum 4 Türk olacakmış, bu mahkemenin başkanlığı Rumlarda daha uzun süre olacakmış. Bunlar üzerinde anlaşılabilecek konular olabilir ancak hiç bir şekilde anlaşılamayan 3 konu vardır. ‘Toprak, Mülkiyet, Güvenlik’ ve Garantiler konusunda hiç bir anlaşma yoktur, yakınlaşma da yoktur. İsrarla bu temel konularda anlaşılmış gibi mesajlar verilmesi çok yanlıştır, gerçeği ifade etmek lazımdır”



Akıncı’nın farklı ifadeleri



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başlarda “Garantileri sonra konuşacağız” demesine rağmen şimdi farklı ifadeler kullandığını, garantilerin Türkiye İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerin de dahil olacağı çoklu konferanslarla çözülmesi konusunda “Kıbrıs Türk Halkı garantilerin kalkacağı bir anlaşmayı istemez, onaylamaz” dediğini belirten Töre, “Görüyoruz ki bizim bulunduğumuz çizgiye geliyor, biz de ona hoş geldin diyoruz” dedi.



Anastasiadis “Güzelyurt’ta problem yok” diyor



Anastasiadis’in Rum gazetecilerin “Güzelyurt’un iadesi konusunda bir problem var mı?” şeklindeki sorusuna “Hayır yoktur” dediğine de dikkat çeken Zorlu Töre, Anastasiadis’in “Annan Planı’nda yer alan bize iade edilecek toprakların tamamı bizim olmazsa olmazımız” dediğini söyledi, Akıncı’nın ise buna cevaben “Biz daha toprak konusuna gelmedik, bunları konuşmak için çok erken” dediğini hatırlattı. “Bundan şunu anlıyoruz ki kendi aralarında bu konuları konuşmuşlar” yorumunda bulunan Zorlu Töre Kıbrıs Türklerinin yeniden göçmen yapılması halinde sorunların daha da büyüyeceğini vurguladı.



“Bu insanlar geçimini nasıl sağlayacak?



Zorlu Töre “Güzelyurt, Paşaköy, Vadili, Türkmenköy, Çayönü sakinleri ne olacak, bu insanlara sadece oturabilecekleri bir ev verseniz bile geçimlerini nasıl sağlayacaklar, bu konular derinlemesine ele alınmak zorunda. Bir anlaşma olsa bile, ileride sorun çıkması halinde Kıbrıs Türkleri’nin kendi self -determinasyon hakkını kullanarak kendi yönetimini oluşturabilecek bir noktada olması gerekmektedir” diyerek “Yeteri kadar toprağımız olması lazım, Beşparmak eteklerinde yaşayacak değiliz, Kanlı Noelleri ve yapılan yüzlerce saldırıyı unutmadık” diye konuştu.



Şehitler hakkını helal ediyor mu?



Halen kuyulardan, toprak altından Rumlar’ın şehit ettiği insanların ortaya çıkarılarak törenle toprağa verildiğini hatırlatan Töre “Cenaze namazında o şehitlere hakkımızı helal ediyoruz ama acaba onlar bize hakkını helal ediyor mu?” diye sordu. “O şehitlere ne kadar layık olduğumuzu sorgulamamız gerekiyor diyen Töre, “Sayın Akıncı’yı da şiddetle eleştiriyorum. Kendisi hem ‘Mart’ta referandum’ diyor, hem de bu anlaşmanın yeterince tartışılması gerektiğini söylüyor. O zaman, siz yeteri kadar zaman bırakmış olmuyorsunuz. Bu büyük bir çelişkidir. Benim en büyük korkum bir oldu-bittiyle karşılaşacağımız Rum yanlısı bir anlaşmadır” diye konuştu.



Denktaş’ın anlamlı sözleri



Programın sonunda “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın dediği gibi her dönemin adamı olmayacaksın, her dönem adam olacaksın” diyen Zorlu Töre, Milli Dava’nın bitmediğini, bu yolu yürüyenlerin adam gibi olmak zorunda olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele ve mukavemet gücünün halen devam ettiğine inandığını vurgulayan Töre “Günü geldiğinde bu mukavemetçi ruh sahneye çıkacak, Rum oyunlarını bozacaktır” diye konuştu



Dr. Küçük, Milli davanın oluşmasında meşaleyi yakmıştır



Kıbrıs Türk Milli davanın oluşmasında Dr. Küçük’ün Anavatan Türkiye ile izlediği politikaların Milli Varoluş mücadelesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Töre,”Dr. Küçük ve Denktaş’ın canlarını hiçe sayarak arkadaşları ile birlikte bağımsızlık mücadelesinde gerçekleştirdikleri emekleri bugünün genç nesillerine anlatmak bizlerin başlıca görevledir. “ diyerek iki liderin ve silah arkadaşlarının ölüm yıldönümlerini layıkı ile törenlerle anıldığını da dile getirdi.

Son Güncelleme: 17.01.2016 15:26