Töre'den Hükümete Zam Eleştirisi!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yapılan zamlarla tüketicinin alım gücünün düştüğünü, üreticinin de üretemez duruma geldiğini söyleyerek, hükümetin, altı aylık kısa bir sürede halkın umutlarını tükettiğini iddia etti.



Töre yaptığı yazılı açıklamada, halkın ekonomik bir çöküntüye ve sosyal yönden bunalıma sürüklendiğini; yatırımcıların ise yatırımlarını durdurma noktasına geldiğini kaydetti.



Zorlu Töre, şöyle devam etti:



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve hükümetini en ağır şekilde eleştiren geçmişteki muhalefet partileri şimdi hükümet oluncalar yaptıkları zamlar zulüm haline dönüşmüştür. Bütün sektörlerin ve halkımızın üstüne balyoz gibi inen zamlar bu hükümetin canavar ruhlu olduğunu gösteriyor. Acizlik içinde çaresizlik sergileyenler halkımızdan özür dilemelerini de bilmelidirler.”



