Töre: “Çok çirkin ve yakışıksız söylemler…”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluşuna itirazı olanların devlet makamlarına gelip yöneticilik yaptığını, bazılarının da yapmakta olduğunu belirterek, “Biz parti olarak veya şahıs olarak kuruluşunu benimsemiyorduk ama bazı sebeplerden dolayı evet dedik” şeklindeki ifadeleri “çok çirkin ve yakışıksız söylemler” olarak niteledi.



Bu tür söylemleri yapanların KKTC’nin düşmanı olduğunu savunan Töre, bu tür siyasileri ve siyasetlerini şiddetle kınadığını belirtti.



Yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC dahili ve harici bedbahtlara karşı dimdik ayaktadır, bizler de ulusal davamızın ve devletimizin bekçileriyiz.” ifadelerini kullanan Töre, “Kıbrıs Cumhuriyetini” işgal eden Rumların şimdi de denizlerdeki doğal zenginlikleri işgal etmeye yeltendiğini kaydetti.



Doğu Akdeniz’de hem denizlerde hem de KKTC üzerinde algı operasyonlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Töre, “Anavatanımız Türkiyemiz olmasa Kıbrıs Türk halkını bir kaşık suda çoktan boğarlardı” dedi.



Töre söyle devam etti:



“EOKA’cı Matsis’in heykelinin açılışında konuşan Rum Lider Anastasiadis ve Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un söylemleri kulağımıza küpe olsun. Türkiye ve Türk ordusu en büyük güvencemiz ve garantörümüzdür.



Doğal gazı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemeyen Rumlar çeşitli entrikaları gündeme getireceklerdir. Yanılgı ve aldanma içerisinde olmayalım. Türkiye ve KKTC’yi dikkate almayan hiçbir proje yürürlüğe giremez. Gerginlik çıkararak Rumlar hedeflerine ulaşamazlar.”



