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Töre: "Bu gerçeği idrak edelim”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Rumlar ve Yunanlılar hem Kıbrıs’ın tamamında hemde denizlerde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu gerçeği idrak edelim, ne Türkiye’nin garantisinden ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyelim” dedi.

Töre: "Bu gerçeği idrak edelim”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Rumlar ve Yunanlılar hem Kıbrıs’ın tamamında hemde denizlerde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu gerçeği idrak edelim, ne Türkiye’nin garantisinden ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyelim” dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:20
Töre: "Bu gerçeği idrak edelim”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Rumlar ve Yunanlılar hem Kıbrıs’ın tamamında hemde denizlerde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu gerçeği idrak edelim, ne Türkiye’nin garantisinden ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyelim” dedi.

Töre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in; “Vermekle Kıbrıs meselesi çözülemez” dediğini de belirterek, “Bu sözü Helenizm ırkçılığının açık ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyetini, Kıbrıslı Türkler Rumlara vermediği halde Akritas planıyla elde ettiğini ve Türkleri ortaklıktan attıklarını anımsattı.

1963 yılından beridir uluslararası ortaklık haklarını da gasp ettiklerini ve işgal altına alıp, çaldıklarını ifade eden Töre, 103 köyün de göçmen durumuna düşürüldüğünü kaydetti.

Töre, Rumların Kıbrıs Türk halkına izolasyonlar ve ambargolar uyguladıklarını ve uygulattıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Şimdi de denizlerdeki haklarımızı işgal ederek oldu bitti yaratmaya çalışıyorlar. Anavatan Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı Kıbrıs çoktan Girit olurdu. Amerika’yı Avrupa Birliğini ve bazı ülkeleri yanlarına alarak garantilerle ve denizlerdeki zenginliklerle oynuyorlar.

BM misyonunun bir işe yaramadığı Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi kararlarıyla Kıbrıs’ta çözüme ulaşılamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler parametreleriyle de Kıbrıs sorunu halledilemez olmuştur.

Rumlar ve Yunanlılar hem Kıbrıs’ın tamamında hemde denizlerde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu gerçeği idrak edelim. Ne Türkiye’nin garantisinden ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyelim. Rum-Yunan zihniyetinin değişmeyeceğini bilelim. Unutkanlık, hafife alma dünya değişiyor gibi yaklaşımlarla aldatılmayalım, aldanmayalım.”

Son Güncelleme: 19.11.2018 16:31
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