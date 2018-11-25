Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “işlevsel olmayan çözümü kabul etmem” diyerek kendi aklındaki çözüm şeklini empoze etmeye çalıştığını iddia etti.



Töre bugün yaptığı açıklamada, Rum liderin, garantilerin olmadığı ya da işlevsel olmayan bir garantörlük şeklini dayatmaya çalıştığını söyledi. Töre, “Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmayan bir garantörlüğü Türk tarafının kabul etmesi bir intihardır. Asla kabul etmeyiz” dedi.



Yönetim ve güç paylaşımda veto hakkının olmadığı bir hükümet modelinin Helenizmin egemenliğine yol açabileceğinden kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Töre, şöyle devam etti:



“Birincil hukuk olmayan bir anlaşmada Rumların ada üzerindeki emellerine hizmet edeceği için buda kabul edilemez. Toprak ve mülkiyette Kıbrıs Türk halkını göçmen durumuna düşürecek bir düzenlemeyi yine kabul edemeyiz. 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını da işlevsel değildir bahanesiyle Akritas planıyla yıkan yine Rum tarafıdır.



Perez de Cuellar belgesini gali fikirler değişini, Annan planı gibi anlaşma ve yakınlaşma planlarını işlevsel değildir diye reddeden yine Rumlardır. İşlevsel olmayan bir planı referanduma götürmem diyen Rum Lider Anastasiadis Türk tarafından daha büyük tavizler koparmanın peşindedir. Gözümüzü dört açalım. Bizans oyunlarına gelmeyelim. Zorda değiliz, açıkta değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye en büyük güvencemizdir”



