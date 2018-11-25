banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...
CEMAL ÖZYİĞİT HASTANEYE KALDIRILDI
Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti
BAŞBAKAN ERHÜRMAN İSTANBUL’A GİTTİ
banner282

Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”

Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”

25 Kasım 2018 Pazar 09:40
Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “işlevsel olmayan çözümü kabul etmem” diyerek kendi aklındaki çözüm şeklini empoze etmeye çalıştığını iddia etti.

Töre bugün yaptığı açıklamada, Rum liderin, garantilerin olmadığı ya da işlevsel olmayan bir garantörlük şeklini dayatmaya çalıştığını söyledi. Töre, “Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmayan bir garantörlüğü Türk tarafının kabul etmesi bir intihardır. Asla kabul etmeyiz” dedi.

Yönetim ve güç paylaşımda veto hakkının olmadığı bir hükümet modelinin Helenizmin egemenliğine yol açabileceğinden kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Töre,  şöyle devam etti:

“Birincil hukuk olmayan bir anlaşmada Rumların ada üzerindeki emellerine hizmet edeceği için buda kabul edilemez. Toprak ve mülkiyette Kıbrıs Türk halkını göçmen durumuna düşürecek bir düzenlemeyi yine kabul edemeyiz. 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını da işlevsel değildir bahanesiyle Akritas planıyla yıkan yine Rum tarafıdır.

Perez de Cuellar belgesini gali fikirler değişini, Annan planı gibi anlaşma ve yakınlaşma planlarını işlevsel değildir diye reddeden yine Rumlardır. İşlevsel olmayan bir planı referanduma götürmem diyen Rum Lider Anastasiadis Türk tarafından daha büyük tavizler koparmanın peşindedir. Gözümüzü dört açalım. Bizans oyunlarına gelmeyelim. Zorda değiliz, açıkta değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye en büyük güvencemizdir”

 

Son Güncelleme: 25.11.2018 12:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit, Göğüs Ağrısı Ve Kalp Çarpıntısı Ve Şikayetiyle Başvurduğu Hastanede Müşahede Altına Alındı
Özyiğit, Göğüs Ağrısı Ve Kalp Çarpıntısı Ve Şikayetiyle Başvurduğu Hastanede Müşahede Altına Alındı
Kktc Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 101. Yılında Mesaj Yayıladı
Kktc Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 101. Yılında Mesaj Yayıladı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim:
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim: "hem Siyasi, Hem De Sosyal Dönüşümü Sağlama En Önemli Görev"
Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...
Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...
Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti
Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti
Yeniboğaziçi Belediye Başkanından anlamlı kutlamalar
Yeniboğaziçi Belediye Başkanından anlamlı kutlamalar
25 Kasım 2018 Pazar Gündemi
25 Kasım 2018 Pazar Gündemi
Yanan ambar Adem Kader Ltd'e ait
Yanan ambar Adem Kader Ltd'e ait
Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı
Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim