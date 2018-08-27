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Töre, Amerika’ya Kara Ve Deniz Üssü Verilmesi Girişimlerinin Kabul Edilemez Olduğunu Belirtti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’ya kara ve deniz üssü verilmesi yönündeki girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Töre, Amerika’ya Kara Ve Deniz Üssü Verilmesi Girişimlerinin Kabul Edilemez Olduğunu Belirtti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’ya kara ve deniz üssü verilmesi yönündeki girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:32
Töre, Amerika’ya Kara Ve Deniz Üssü Verilmesi Girişimlerinin Kabul Edilemez Olduğunu Belirtti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’ya kara ve deniz üssü verilmesi yönündeki girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz bölgesinde uçak gemilerinin, denizaltılarının, keşif uçaklarının, ağır bombardıman uçaklarının kol gezmesinin bu bölgenin ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu belirterek “Ayrıca Orta doğuda karasal bölgelerde de süper güçlerin askeri varlığı ürkütücü boyutlardadır” dedi.
Kıbrıs Rum kesiminin Fransa’ya, İsrail’e, Mısır’a deniz ve hava limanlarının kullanımıyla ilgili yaptığı anlaşmalar yetmezmiş gibi şimdi de Amerika’ya kara ve deniz üssü verilmesi yönündeki girişimlerin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, bölgede var olan enerji kaynaklarının, emperyalist sömürgeci devletlerin iştahını kabarttığını söyledi.
“Bölgemiz tehlike altında olsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvencededir. Türkiye ve Türk Ordusu sayesinde halkımız geleceğinden endişe etmemektedir” diyen Töre, Kadife ayrılık olmasa da 1963 yılından başlayarak Türk-Rum ayrılığının oluştuğunu, Rumların Kıbrıs Cumhuriyetini ortaklarından çaldığını kaydetti.
Töre açıklamasına şöyle devam etti;
“1974 yılında ise coğrafi ayrılık iki kesimliliğe dönüşmüştür. Küçük küçük dar ve sıkışmış bölgeciklerden kurtularak güvenli ve emniyetli iki kesimli iki bölgeli ve ayrı bir devlet statüsüne kavuştuk. Ayrılık ve boşanma Rumların ENOSİS ve Helenizm hedeflerinden kaynaklanmıştır. Bu ayrılık artık Birleşik Kıbrıs’a dönüşemez. Ayrılığı Rum tarafı Annan Planına, GrassMontana’ya ve diğer Birleşmiş Milletler bölgelerine hayır diyerek pekiştirmiştir. Kadife ayrılık olmasa da ayrı olma gerçekleşmiştir”
 


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Son Güncelleme: 27.08.2018 15:00
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