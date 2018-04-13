Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Temmuz 2017 ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde 8 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve verdiği ifade doğrultusunda Ahmet Gulleyi’de yakalatan Raşit Sağıroğlu ve Ahmet Gulle aleyhinde görüşülen dava bugün karara bağlandı.



Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı. Sağer karada sanıklar lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ve sanıkların suça katkılarına göre ceza takdir ettiklerini belirtti. Yargıç Temay Sağer, tüm çabalara rağmen uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını ve önüne geçilemediğine değindi. Sağer, sanık Raşit Sağıroğlu’nun uyuşturucuyu sadece içmeyerek kazanç kapısı olarak gördüğünü belirterek bu hususu kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.



Uyuşturucu işini toptancılığa çevirerek, kişilerin zehirlenmesine sebebiyet verenlere mahkemelerin müsamaha göstermelerinin mümkün olmadığını kaydeden Sağer, oy birliği ile alınan kararda Raşit Sağıroğlu’nu 2 yıl, Ahmet Gulle’yi ise 45 gün hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.



