Toprak Ürünleri Kurumu, Zahire Üretici Ödemelerine Başladı





Lefkoşa, 22 Haziran 18 : Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2018 ürünü arpa, buğday ve tritikalenin zahire üretici ödemelerine başladı.Yapılan açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu, 06-15 Haziran döneminde alımını yaptığı toplam 450.31M.Ton 2018 ürünü arpa, buğday ve tritikalenin zahire üretici ödemelerine bugün başlarken, bu maksatla ihtiyaç duyulan brüt 430,265 TL’nin bankalara yatırıldığını ifade etti.Bankalarda işlemlerin tamamlanmasına müteakip, 6 -15 Haziran döneminde Kuruma ürün teslim eden zahire üreticilerinin hak ettiği miktarların ödenmesi işlemlerinin mesai bitimine kadar tamamlanacağı vurgulandı.(AK/ŞEB)