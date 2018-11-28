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Toprak Ana Günü 9 Aralık’ta Balalan’da…

SARIÇİZMELİ: “TOPRAK ANA ETKİNLİĞİ BİR FESTİVAL VE ŞENLİKTEN ÇOK İÇİNDE EĞİTSEL BOYUTLAR DA BARINDIRAN BİR ETKİNLİK”

Toprak Ana Günü 9 Aralık’ta Balalan’da…

SARIÇİZMELİ: “TOPRAK ANA ETKİNLİĞİ BİR FESTİVAL VE ŞENLİKTEN ÇOK İÇİNDE EĞİTSEL BOYUTLAR DA BARINDIRAN BİR ETKİNLİK”

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57
Toprak Ana Günü 9 Aralık’ta Balalan’da…

SARIÇİZMELİ: “TOPRAK ANA ETKİNLİĞİ BİR FESTİVAL VE ŞENLİKTEN ÇOK İÇİNDE EĞİTSEL BOYUTLAR DA BARINDIRAN BİR ETKİNLİK”

ALTAN: “BU YILKİ ETKİNLİKTE UYGULAMA, TAT-LEZZET VE SATIŞ AYNI ANDA YER ALACAK… BUĞDAYDAN ELDE EDİLEN 18 ÇEŞİT ÜRÜN DE SATILACAK”

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Mehmetçik Belediyesi, 9 Aralık Pazar günü “4. Toprak Ana Günü” etkinliğini düzenleyecek.

Balalan köyünde “Buğday” temasıyla saat 10.00’da başlayıp tüm gün sürecek etkinlik, dünyadaki tüm Slow Food üyesi belediyelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik için bugün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünyada Slow Food hareketinin bir parçası olarak Toprak Ana Günü etkinliğinin, Slow Food kültürünün gıda ve yemeğin bir ülkenin var olmasındaki önemi savunduğunu anlattı.

Sarıçizmeli, İtalya’da başlayan ve bugün yüzlerce üyesi bulunan Slow Food’un fast-food kültürünü reddediş olduğunu ve ülkeleri benzerleşmeye ve aynılaşmaya iten harekete bir başkaldırı olduğunu ifade etti.

Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş bitki, ot, yiyecek, içecek ne varsa inatla unutturmamak adına yola çıkıldığını kaydeden Sarıçizmeli, Toprak Ana’nın bir festival ve şenlikten çok içinde eğitsel boyutlar da barındıran bir etkinlik olduğunu belirtti.

Sarıçizmeli, Balalan köyünün rastgele seçilmediğini, Kıbrıs’ın gelmiş olduğu fiili durumu iyi anlattığını, Kıbrıs kültürü ve insanı gibi köyün de yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, etkinliğe diğer Cittaslow belediyeler olan Lefke, Yeniboğaziçi ve Geçitkale’nin de katkı vereceğini ve diğer yerel belediyelerin de “buğday” temasıyla etkinlikte yer alabileceklerini ifade etti.

ÖZBALALANLI

Balalan Muhtarı Turgut Cafer Özbalalanlı, tüm halkı 9 Aralık’ta Balalan’a beklediklerini ve etkinliğin güzel geçeceğine inandığını söyledi.

ALTAN

Toprak Ana Günü Proje Sorumlusu Zekâi Altan da Slowfood felsefesinin çıkışının “fast-food kültürü öldürür, slow-food yaşatır” ilkesiyle başladığını ve etkinliğin 100’den fazla ülkede ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşeceğini belirtti.

Bu yılki etkinlikte uygulama, tat-lezzet ve satışın aynı anda yer alacağını belirten Altan, buğdaydan elde edilen 18 çeşit ürünün satışının yapılacağını açıkladı.

Tüm halkı Balalan köyüne davet eden Altan, köyün, yürünerek gezilip görülebilecek ve tanınacak bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan – Fotoğraf: Erol Uysal

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