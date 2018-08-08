Toplumsal Gelişim Hareketi Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti!



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, çocukların gelişimi, sağlık ve eğitim alanlarında çalışma yapma hedefiyle yeni kurulan Toplumsal Gelişim Hareketi’ni kabul etti.



Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter görüşmede yaptığı konuşmada, Hareketle çok güzel işler yapacaklarına inandığını belirtti.



Gazimağusa’da, çocuk gelişimi, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve sağlık alanında ek çalışmalara ihtiyacı olduğunu kaydeden Arter, hareketin yapacağı projeleri desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.



Belediyenin açıklamasına göre, Toplumsal Gelişim Hareketi Başkanı Hatice Faydalı da, görüşmede, Toplumsal Gelişim Hareketi’nin kuruluşu ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı.



