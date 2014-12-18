Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu Derya’ya Destek Amacıyla Meclis’te Eylem Yaptı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’ya sosyal medya üzerinde yapılan saldırıları protesto amacıyla Meclis’te eylem yaptı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun Meclis önünde saat 14.00’te başlayan eylemine bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak destek verdi.

Eylemciler daha sonra bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu’na girdi. Meclis’in ziyaretçi bölümüne oturan eylemciler, ağızlarını siyah bantla kapattılar.

Eylemcilerin yanına giden Doğuş Derya, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Derya’nın yanlarından ayrılmasının ardından eylemciler, “Susmayacağız, Şiddeti Haykıracağız” yazılı pankart açarak, slogan attılar. Bu sırada oturuma başkanlık eden CTP-BG Milletvekili Mehmet Çağlar, meclis iç tüzüğü gereği salonun boşaltılmasını istedi.

Eylemcilerin “Doğuş Derya Yalnız Değilsin” diye slogan atmasının ardından Çağlar, oturuma 10 dakika ara verdi.

Bu sırada Meclis Genel Kurulu’nun izleyici bölümünde kalabalıktan dolayı izdiham oluşması üzerine polis önlem almak isteyince kısa süreli bir gerilim yaşandı.

Doğuş Derya, Meclis Başkanı Sibel Siber ile Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile bazı milletvekilleri eylemcilerin yanına giderek olayları yatıştırmaya çalıştı.

Doğuş Derya, dostluk ve dayanışmanın ülkeye barış getireceğini söyleyerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Eylemciler, “Kadınlar Tecavüzle Susturulamaz”, “Hepimiz Doğuş’uz”, “Kadınlar Özgür Olsa Dünya Yerinden Oynar” gibi sloganlar atarak, daha sonra dağıldı.

Eylemcilerin salonu terketmesiyle, Meclis genel kurulu çalışmalarına yeniden devam etti.