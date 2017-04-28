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28 Nisan 2017 Cuma 15:48

Toplumlararası Müzik Festivali Unity Fest’e Son Başvuru 18 Mayıs’ta

Ledra Palas’ta 27 Haziran’da yapılacak müzik festivali Unity Fest’e 18 Mayıs Pazartesi’ne kadar başvuru kabul edileceği açıklandı.

Toplumlararası Müzik Festivali Unity Fest'e Son Başvuru 18 Mayıs'ta
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Ledra Palas’ta 27 Haziran’da yapılacak müzik festivali Unity Fest’e 18 Mayıs Pazartesi’ne kadar başvuru kabul edileceği açıklandı.

3 şarkıdan oluşan ve 15 dakikayı geçmeyecek videoların [email protected] adresine gönderilebileceği ve başvuru formlarına www.facebook.com/unityfestcy adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Festival, Dayanışma Evi, Birleşmiş Milletler Ofisi, İsveç Büyükelçiliği ve Mağusa Gençlik Merkezi’nin (MAGEM) desteğiyle Kıbrıs Arkadaşlık Programı, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs”, Avrupa Parlamentosu Bilgi Ofisi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından düzenleniyor.

Yarışmada başarılı olacaklara, para ödülü dahil, müzikle ilgili çeşitli ödüller dağıtılacak.

Festivalde, Fikri Karayel’in ve Gadjo Dilo’nun konuk sanatçı olacağı da kaydedildi.

(RÇ/FEZ)

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