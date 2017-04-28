Toplumlararası Müzik Festivali Unity Fest’e Son Başvuru 18 Mayıs’ta

Festivalde, Fikri Karayel’in ve Gadjo Dilo’nun konuk sanatçı olacağı da kaydedildi.

Festival, Dayanışma Evi, Birleşmiş Milletler Ofisi, İsveç Büyükelçiliği ve Mağusa Gençlik Merkezi’nin (MAGEM) desteğiyle Kıbrıs Arkadaşlık Programı, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs”, Avrupa Parlamentosu Bilgi Ofisi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından düzenleniyor.

3 şarkıdan oluşan ve 15 dakikayı geçmeyecek videoların [email protected] adresine gönderilebileceği ve başvuru formlarına www.facebook.com/unityfestcy adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.