Toplumcu Limitet Direktörü Varoğlu: “ortam, Direktörlerinin Bilgisi Ve Onayı Dışında Çıkarılıyor”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Toplumcu Limitet Direktörü Esat Varoğlu, Ortam Gazetesi'nin yasal sahibi konumundaki Toplumcu Limitet direktörlerinin bilgisi ve onayı dışında çıkarıldığını iddia etti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Varoğlu, “Mahkeme kararına rağmen sahibi Toplumcu Ltd olan Ortam Gazetesi unvanı yetkisiz kullanılarak, gazete bu isim altında korsan bir şekilde çıkarılmaktadır” iddiasında bulundu.

Toplumcu Limited'in yasal direktörünün kendisi olduğunu belirten Esat Varoğlu, "Toplumcu Ltd.in yasal direktörü olarak, şirketimizin maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramasını önlemek adına, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılıp gerekenlerin yapılması için hukukçularımız görevlendirilmiş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/ÖK)