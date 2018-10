Toplumcu Demokrasi Partisi (tdp) Gençlik Örgütü 5. Olağan Kongresi Yapıldı... Yusuf Osman Başkanlığa Seçildi

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.TDP’den yapılan açıklamaya göre, açılış, divanın oluşumu, Gençlik Örgütü Başkanı Nalan Ersümer, Genel Sekreter Cemal Varoğlu, Genel Başkan Milli Eğitim ve Kültür Baklanı Cemal Özyiğit\'in konuşması ile devam eden kongre, faaliyet ve mali raporun okunup aklanması, seçimler, dilek ve temenniler ile sona erdi.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı PM ve MYK üyeleri, AKEL Gençlik Örgütü EDON temsilcileri ile çok sayıda TDP üye ve sempatizanı gencin katıldığı kongrede Yusuf Osman TDP Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Redif Ekinci, Ezgi Özyiğit, Özay Barutçu, Cemaliye Ekinci, Ardıç Taşçıoğlu, Tümel Sabancı, Ege Özbolat, Çise Erdoğa.CEMAL ÖZYİĞİTTDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kongrede yaptığı konuşmada, TDP Gençlik Örgütü’nün gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, çok sağlam bir kimlik oluşturan ve her anlamda ilerlemeler kaydeden Gençlik Örgütü’nün her geçen gün daha da ileri gideceğine inandığını söyledi.Gençlerin özellikle son yıllarda ortaya koyduğu mücadelenin bir anlamda nasıl bir ülke istediklerinin, neleri arzu etmediklerinin, toplumun geleceğini nasıl görmek istediklerinin bir haykırışı olduğunu belirten Özyiğit, gençlerin sesine, haykırışına kayıtsız kalınamayacağını, kalınmaması gerektiğini kaydetti.Kıbrıs Sorunundaki çözümsüzlüğün olumsuz anlamda en çok gençleri etkilediğini, onların uluslararası alanda yer almalarını engellediğini belirten Özyiğit, toplumsal anlamda dünya gençliği ile buluşma, her alanda eşit koşullarda mücadele etme fırsatının mutlaka yaratılması gerektiğine dikkat çekti.Özyiğit, şimdilerde bulundukları görevde özellikle eğitim ve kültür açısından, en önemli görevlerinin başında gençlere bu olanakları sağlamak olduğunu belirtti.Kıbrıs Sorunu\'nun çözümünde toplumların itekleyici unsur olması gerektiğini, özellikle de gençlerin katalizör bir rol oynayabileceklerini ifade eden Özyiğit, "Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Latin, bu adada yaşayan gençler birlikte \'bu ülke bizim ortak vatanımızdır\' diyerek mücadele ederse, bu istencin önünde durmak zorlaşır" dedi.Ülkede özellikle son yıllarda verilen uğraşlara, çalışmalara, toplumsal mücadeleye katkı koyan gençleri yürekten alkışladığını belirten Özyiğit, geçmiş dönemde görev alan kişilere teşekkür ederek ve yeni göreve gelenlere başarılar dileyerek sözlerine son verdi.CEMAL VAROĞLUTDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu ülkenin gerçekten çok zor günlerden geçtiğini, TL\'nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle bu kesimlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına ciddi uğraşlar verdiklerini kaydetti.Ortağı oldukları hükümetin uğraşlarının yanı sıra, TDP olarak kendilerinin de ayrıca ezilen, mağdur olan kesimlerin yaşadığı mağduriyeti gidermek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Varoğlu, TDP ekonomi komitesi bünyesindeki çalışmaların en kısa zamanda hükümet ortakları ile paylaşılacağını kaydetti.Kıbrıs Sorunu\'nun çözümü ve yapısal sorunların aşılması noktasında yürütülen mücadelede kuşkusuz en dinamik kesimin gençler olduğunu belirten Varoğlu, "Değerli gençler çok okuyun, araştırın, sorun soruşturun ve sürekli öğrenin. Kendinize ve toplumumuza yapacağınız en büyük iyiliklerden biri budur" dedi.Konuşmasında çevre sorunlarına da dikkat çeken ve ülkemizin orman fakiri olduğunu belirten Varoğlu, ülkesel temizlik ve ağaçlandırma kampanyalarının gerekliliğine dikkat çekti.Varoğlu, geçmiş yönetimde görev alan kişilere teşekkür, yeni dönemde de görev alacak başkan ve yönetim kurulu üyelerine ise başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.YUSUF OSMANTDP Genlik Örgütü başkanlığına seçilen Yusuf Osman da konuşmasına, kongreye katılım gösteren, katkı koyan ve kendisi ile yönetim kurulundaki mücadele arkadaşlarına destek veren herkese teşekkür ederek başladı.Dünyanın çok hızlı bir değişim içinde olduğunu, bu değişime ayak uyduramayan ülkelerin risk altında olduğunu belirten Osman, fikirlerin birbiriyle harmoni içinde olmasına gerek olmadığını belirtti ve "Fikirlere can vermeli ve onlardan korkmamalıyız. Bizler tohum değil, toprağın kendisi olmalıyız" dedi.Geçtiğimiz dönem verilen mücadelelerden örnekler vererek, gençlerin gerektiğinde ve inandığında nasıl birlik olabildiklerini ve çok güçlü bir sinerji oluşturabildiklerini aktaran Osman, dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun fikirlerinin ortak yolda kesiştiği her gençle örgütlenerek ve en önemlisi üreterek yıllardan beridir yürünen yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.Kıbrıs Sorunu\'nun ülkenin en büyük yarası olduğunu ve adada yaşayan Ermeniler, Maronitler ve Latinlerin de kendilerine düşen adil payı alacağı federal bir yapıda yaşamanın en büyük arzuları olduğunu belirten Yusuf Osman, federal yapıya ulaşıncaya dek de beyin göçünün olmadığı, gençlere özgürce, insanca ve hakça bir düzende yaşayabilecekleri bir hayat sunabilmenin koşullarının yaratılması gerektiğini kaydetti.Sol görüşün kendini eleştiriye daha önce olmadığı kadar yer açması gerektiğini de söyleyen Osman,"Var olabilmek için daha yakından ve daha derinden siyaseti okumalı ve fikirlerimizi söylemekten asla korkmamalıyız. Gelecek biziz ve tüm bunları ancak biz değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.