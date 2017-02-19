“Toplu taşımacılık master planı 2017 yılı içerisinde hayat bulacaktır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, yapılan çalışmalar hakkında geniş açıklamalarda bulundu.

Bakan Dürüst, yıllardan beridir ülkenin en büyük sorunlarının başında gelen trafikte geçtiğimiz gün hayatını kaybeden, genç avukatlarımızdan Akan Gürkan’a ve bugüne kadar trafikte yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyerek başladığı açıklamalarında, KKTC’nin gelişmesine ve büyümesine paralel olarak artış gösteren en önemli sorunlarının başında trafik geldiğini belirtti.

“Ülkemizin gün geçtikçe gelişme ve büyüme kaydetmesi, özellikle turizm ve eğitim adası olması özelliği ile nüfusun belli dönemlerde artış göstermesi, trafikteki tüzüklerimizin ve yasalarımızın bugünün koşullarına cevap veremeyecek nitelikte olması, trafiğin ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelmesine etken olmaktadır” diyen Bakan Dürüst, Bakanlık olarak başlatılan alt yapı çalışmalarının yanı sıra, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Trafik Dairesi, ilgili tüm paydaşlarla istişare içerisinde, günün koşullarına cevap veremeyecek nitelikteki tüzüklerin yenilenmesi ve değiştirilmesi çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Bakan Dürüst, “Yapılan çalışmalar AB normlarına uygun, günümüz koşullarına cevap verebilecek, çağdaş kuralları içeren değişiklikleri içermektedir. Örneğin 65 yaşından itibaren, gerek özel gerekse de kamu taşımacılığı yapan ehliyet sahiplerinin, her yıl sağlık kontrollerinden geçmesi koşulu ile ehliyetlerinin tazelenebileceği koşulunu getiriyoruz” dedi.