Toplu Sözleşme Çağrısı

Hizmet-Sen, Yenierenköy Belediyesi’ni Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası çerçevesinde toplu sözleşme görüşmelerini başlatmaya çağırdı.

Hizmet-Sen, toplu iş sözleşmesi öncesi başta belediye çalışanları olmak üzere halkın bu konudaki görüş ve düşüncelerine açık olduğunu belirterek, bu görüş ve düşüncelerle Yeni Erenköy Belediyesi’nden taleplerinin şekilleneceğini bildirdi.

Hizmet-Sen yazılı açıklamasında, Yeni Erenköy Belediyesi’nde, “demokratik insan hak ve özgürlüklerine, sosyal adalete, ‘hak verilmez alınır’ ve ‘kazanılan haklar geri verilmez’ ilkelerine dayalı” yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

Yeni Erenköy Belediyesi’nin “kazanılan hakların geri alındığı” bir belediye olduğunu savunan Hizmet-Sen, bu konuda suçladığı BES’e, bunun bedelinin 31 Aralık’ta yapılacak referandumda sorulacağını kaydetti.

Belediyede işçilerin kazanılan haklarının bir bir geri alındığını, maaşların 400’er TL düşürüldüğünü, çalışanların banka borçlarını ödeyemez duruma geldiğini ifade eden Hizmet-Sen, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin kalifiyelikler ve eski maaşlar geri verilmeden başlatılmaması gerektiğini kaydetti.

Hizmet-Sen şunları da kaydetti:

“Hiç kimse işçiler ile görüşmeden, görüşleri alınmadan, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine oturmamalıdır. Ücret, çalışma saatleri, diğer çalışma şartları ve menfaatleri hakkında işçilerin görüşleri alındıktan sonra masaya oturulmalıdır.

Hizmet-Sen Yeni Erenköy Belediyesi’nde kayıplara mani olmak için yola çıkmıştır. Belediyenin refah ve mutluluk için etkili disiplinli çalışmasını sağlamak, çalışanlara adil muamele yanında sosyal adalete uygun ücret temin etmek, belediye ve Hizmet-Sen arasında istikrarlı ilişkiler kurmak ve devam ettirmek amacımızdır.”