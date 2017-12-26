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Toplam 58 sabıkaları var

Toplam 58 sabıkaları var

26 Aralık 2017 Salı 09:35
Toplam 58 sabıkaları var
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Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde ‘Yıldız büfe’ isimli iş yerini soyan 3 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Polis, zanlı Sedat Demir ve Halil Dural’ın sabıkalarına dikkati çekti

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ‘Yıldız Büfe’ isimli iş yerinin kapısını kırarak içerisinden hırsızlık yapan zanlılar Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, dün teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar,  zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile Demir ve Dural ‘ın 2 ay cezaevinde beklemesine emir verirken zanlı Yapıcının ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasını ve haftada 3 gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sedat Demir, Halil Dural

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Okur olayla ilgili bulguları aktardı.

Okur,  huzurda bulunan zanlılar Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcının 22 Aralık tarihinde saat 00.15 raddelerinde Yıldız Büfe isimli iş yerinin kapısı üzerinde bulunan asma kilidi kırarak içeri girdiklerini söyledi. Polis zanlıların konu büfe içerisinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çaldıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Cennet Okur, olayın akabinde bölgede yapılan kamera incelemesinde, zanlıların tespit edildiğini ve tutuklandıklarını belirtti. Polis zanlıların gönüllü ifade verdiğini ancak sadece zanlı Demir’in suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru Cennet Okur mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Sedat Demir’in 36, Zanlı Halil Dural’ın ise 22 adet sabıkası olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

 Devrim DEMİR

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