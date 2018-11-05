Toplam 46 ay hapis cezası…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güvercinlik köyünde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 3 bin TL karşılığında satın aldıkları 150 gr 680 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi saklandığı yerden almaya gittikleri sırada pusu görevinde bulunan narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Nijerya uyruklu sanık Abdullahi Umar ile Suleiman Al Hassan hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davlarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Umar 32 ay, sanık Al Hassan ise 14 ay hapis cezasına mahkum edildi.

