Topçuköy Şehitleri Yarın Anılacak

Milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, yarın törenle anılacak.

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 (.): Milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, yarın törenle anılacak.

Tören, Topçuköy Şehitliği'nde saat 18.30'da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı’nın okunacağı törende, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve şehitler için dua edilecek.

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Bu arada, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Topçuköy şehitleri için mesaj yayımladı ve şehitleri saygıyla andıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Ertan Ersan, Topçuköy şehitleri için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43’üncü yıldönümünde, toprakların vatan yapılması uğrunda kanlarını ve canlarını vererek bağımsızlık, özgürlük, insanca yaşama ve demokrasi için yaşamlarını yitiren 9 şehidimizden, 1958 şehidi Orhan Salih, 1963 şehitlerimizden İsmail Balcı, Ahmet Ali Osman, Fuat Gülali ve 1974 şehitlerimizden Mehmet Emin Hüseyin, Bekir Mustafa, Kamil Ahmet, Mahmut Mehmet Ali ve Hasan Mustafa’yı saygı ile anıyoruz.

Ruhları şad olsun.”

(TUĞ/HA)