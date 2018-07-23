Topçuköy Şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Milli Mücadele Yılları ve 1974 Barış Harekatı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü için dün Topçuköy Şehitler anıtı önünde tören düzenlendi.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

SADIKOĞLU

Törenin açılış konuşmasını yapan İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçmişini bilmeyen toplumların, geleceğine yön veremeyeceklerini ifade ederek, 1954 yılından 1974 yılına kadar canlarını hiçe sayarak varoluş mücadelesinde yer alarak şehitlik mertebesine ulaşanlar sayesinde bugünlere gelindiğini söyledi.

Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından tören günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Zorlu Töre de törende bir konuşma yaptı.

TÖRE

Töre, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları ile 1974 Barış Hareketi sırasında verdiği mücadeleyi anlatarak, o günlerin unutulmamasını istedi.

Barış uğruna bir takım oyunlar oynandığını belirten Töre, “Devletimizden, vatanımızdan, anavatanın garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz” diye konuştu.

“Bugün bu topraklarda güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir” diyenTöre, şehitleri rahmet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

Topçuköy Şehitlerini anma töreni dua okunmasıyla son buldu.

