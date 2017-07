Topçuköy Şehitleri Anıldı

Topçuköy’de 1958-1974 yılları arasında şehit düşen 9 kişi, Topçuköy Şehitliği’nde dün düzenlen törenle anıldı.

Şehitleri anma töreninde, protokol sırasına göre İskele Kaymakam Vekili Mustafa Ürüncüoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Binbaşı Barış Deniz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dernek kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edilen törende, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu tören, din görevlisi tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada, geçmişini bilmeyen toplumların geleceklerine yön veremeyeceklerini belirterek, 1958’den 1974 yılına kadar var olma mücadelesini kahramanca sürdüren Kıbrıs Türk toplumunun, Rumlara karşı şanlı ve gururlu bir mücadele vererek bugünlere gelinmesini sağladığını ifade etti.

Sadıkoğlu, “Şu an aramızda olmayan ancak her zaman bizimle olduklarına inandığım; vatanı uğruna canını hiçe sayan ve her yıl usanmadan yılmadan isimlerini söyleyeceğimiz Orhan Salih’i, Mehmet Emin Hüseyin’i, Bekir Mustafa’yı, Kamil Ahmet’i, Mahmut Mehmet Ali’yi, Hasan Mustafa’yı ve halen Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından naaşlarına ulaşılmaya çalışılan; İsmail Balcı’yı, Ahmet Ali Osman’ı ve Fuat Gülali’yi rahmet ve şükran ile anıyorum. Bilinmelidir ki; bugün bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin sayesindedir” dedi.

Sadıkoğlu, vatan için hizmet edenleri milletim daima şerefle yad edeceğini de sözlerine ekledi.

BALAN

Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleir Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan ise konuşmasında, Topçuıköy halkının milli mücadele yıllarında gösterdiği direnişi ve verdiği şehitleri anlattı.

Topçuköy halkının “Çanakkale Geçilmez” misali direniş sergilediğini ifade eden Balan, “Allah Türk Silahlı Kuvvetleri’ni başımızdan, anavatan Türkiye’yi yanımızdan ayırmasın. KKTC’ye zeval vermesin” dedi.