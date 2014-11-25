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Toparlanıyoruz: “siyasete Olan Güvensizlik, Söz Vermekle Değil İcraatla Giderilebilir”

Toparlanıyoruz Hareketi, “ülkedeki mevcut siyaset anlayışına karşı giderek artan güvensizlik karşısında “söz verme” konusunda yeni yöntemler geliştirildiğini, oysa siyasete güvenin yeniden sağlanması için yapılması gerekenin farklı yöntemlerle sözler vererek zaman kazanmak değil, icraat yapmak olduğunu” belirtti.

Toparlanıyoruz: “siyasete Olan Güvensizlik, Söz Vermekle Değil İcraatla Giderilebilir”

Toparlanıyoruz Hareketi, “ülkedeki mevcut siyaset anlayışına karşı giderek artan güvensizlik karşısında “söz verme” konusunda yeni yöntemler geliştirildiğini, oysa siyasete güvenin yeniden sağlanması için yapılması gerekenin farklı yöntemlerle sözler vererek zaman kazanmak değil, icraat yapmak olduğunu” belirtti.

25 Kasım 2014 Salı 14:02
Toparlanıyoruz: “siyasete Olan Güvensizlik, Söz Vermekle Değil İcraatla Giderilebilir”
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 Toparlanıyoruz Hareketi, “ülkedeki mevcut siyaset anlayışına karşı giderek artan güvensizlik karşısında “söz verme” konusunda yeni yöntemler geliştirildiğini, oysa siyasete güvenin yeniden sağlanması için yapılması gerekenin farklı yöntemlerle sözler vererek zaman kazanmak değil, icraat yapmak olduğunu” belirtti.

Hareketten yapılan açıklamada hem geçmişte hem de şu anda ülkeyi yönetenlerin verdikleri sözleri tutmadıkları gibi, Başbakan, ilgili Bakan ya da Hükümet’in “sözü” şeklinde hukuk sistemi içinde yeri olmayan, siyasi olarak da bir anlam ifade etmeyen yöntemlere başvurularak halkın farklı kesimlerinin sürekli hayal kırıklığına uğratıldığı savunuldu.

Toparlanıyoruz Hareketi, hükümetin KTHY çalışanları ve narenciye üreticilerine bazı kağıtlar imzalayıp söz vermesinin topluma güven vermediğini ve halkı umutsuzluğa ittiğini öne sürdü.

Açıklamada, yöneticilerin artık sözler vermekten kaçınarak acilen somut icraat yapması istendi.


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