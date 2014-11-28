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Toparlanıyoruz Hareketi’nden Polise Dilekçe

Toparlanıyoruz Hareketi, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in geçtiğimiz gün Polis Genel Müdürlüğü bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamayı eleştirerek, bu açıklamanın yasal dayanaklarının sorulduğu bir dilekçeyi Polis Genel Müdürlüğü’ne verdi.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Polise Dilekçe

Toparlanıyoruz Hareketi, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in geçtiğimiz gün Polis Genel Müdürlüğü bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamayı eleştirerek, bu açıklamanın yasal dayanaklarının sorulduğu bir dilekçeyi Polis Genel Müdürlüğü’ne verdi.

28 Kasım 2014 Cuma 13:51
Toparlanıyoruz Hareketi’nden Polise Dilekçe
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TOPARLANIYORUZ DİLEKÇEDE “15 KASIM TÖRENİNDEKİ PANKART EYLEMİ SONRASINDA NE GİBİ İŞLEM BAŞLATILDI, GÜRLER’İN PANKART AÇMA KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?” DİYE SORDU

Toparlanıyoruz Hareketi, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in geçtiğimiz gün Polis Genel Müdürlüğü bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamayı eleştirerek, bu açıklamanın yasal dayanaklarının sorulduğu bir dilekçeyi Polis Genel Müdürlüğü’ne verdi.

Dilekçede, 15 Kasım törenindeki pankart eyleminin sonrasında ne gibi işlem başlatıldığının ve Gürler’in bütçe görüşmesinde pankart açma konusundaki açıklamasının yasal dayanağı soruldu.

“BU BEYAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE BAĞDAŞMIYOR”

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkın demokratik haklarının güvencesi olması gereken, yetki ve sorumlulukları yasalarca belirlenen Polis Genel Müdürlüğü, bize göre ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan bu beyanlarının yasal dayanağı nedir, bunu halka açıklanmalıdır” denildi.

Açıklamada dilekçedeki sorulara şöyle yer verildi:

“Polis Örgütü hangi yasaya ve/veya hangi yasal düzenlemeye dayanarak pankart açılıp açılmaması konusunda izin verilmeyeceğine karar vermiştir?

Açıklamada bahsedilen ve ‘adil ve tarafsız davranmayan polislerle’ ilgili başlatılan ‘gerekli işlem’ nedir?

Bahsi geçen; ‘Polis mensupları hakkında başlatılan işlemlerin’, 15 Kasım törenlerinde meydana gelen olaylarla ilişkisi var mıdır?”

“DİLEKÇEYE VERİLECEK CEVAP TOPLUMLA PAYLAŞILACAK”

İfade özgürlüğünün temel insan haklarından biri olduğunu da vurgulayan Toparlanıyoruz Hareketi, dilekçeye verilecek cevabın toplumla paylaşılacağını belirterek, herkesi “hukuka uygun olmayan her durumda yasal haklarına sahip çıkmaya” çağırdı.

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