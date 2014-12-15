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Toparlanıyoruz Hareketi,Bet Ofisleri”yle İlgili Çalışmanın İçeriğini Sordu

“Bet ofislerin tehlikelerine dikkat çekmek ve yerleşim yerlerinde bet ofis açılmaması, var olanların kapatılması” amacıyla imza kampanyası başlatan Toparlanıyoruz Hareketi, İçişleri Bakanı ve Başbakanlık’tan, “bet ofisleri”yle ilgili çalışmanın içeriğinin açıklanmasını talep etti.

Toparlanıyoruz Hareketi,Bet Ofisleri”yle İlgili Çalışmanın İçeriğini Sordu

“Bet ofislerin tehlikelerine dikkat çekmek ve yerleşim yerlerinde bet ofis açılmaması, var olanların kapatılması” amacıyla imza kampanyası başlatan Toparlanıyoruz Hareketi, İçişleri Bakanı ve Başbakanlık’tan, “bet ofisleri”yle ilgili çalışmanın içeriğinin açıklanmasını talep etti.

15 Aralık 2014 Pazartesi 12:46
Toparlanıyoruz Hareketi,Bet Ofisleri”yle İlgili Çalışmanın İçeriğini Sordu
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 “Bet ofisleri tehlikelerine dikkat çekmek, yerleşim yerlerinde bet ofis açılmaması ve var olanların kapatılması” amacıyla imza kampanyası başlatan Toparlanıyoruz Hareketi, İçişleri Bakanı ve Başbakanlık’tan, “bet ofisleri”yle ilgili çalışmanın içeriğinin açıklanmasını talep etti.

Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, ilk aşaması internet üzerinden olan kampanyanın aralık ayında başlayan ikinci aşamasında, gönüllüler mahalle mahalle dolaşarak, imza topluyor ve mahalle sakinlerini bilgilendiriyor.

Kampanyanın halktan büyük ilgi ve destek gördüğü ve bet ofisler konusunda halkın çoğunluğunun şikâyetçi olduğu tespitinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Meclis’te bu konuda olumlu beyanlar verilmeye başlandığı ifade edildi.

BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ BAKANINA DİLEKÇE

Toparlanıyoruz Hareketi açıklaması şöyle devam etti:

“Yılların deneyimi bize siyasetçilerimizin çoğunun popülist davrandığını ve sözlerini çok çabuk unuttuğunu göstermektedir. Bu nedenle hem İçişleri Bakanı Sayın Teberrüken Uluçay’a hem de Başbakanlık’a bir soru dilekçesi sunarak, İçişleri Bakanı’nın bir kaç hafta önceki bir açıklamasında yer alan ‘Bet ofislerini farklı yapıya kavuşturmak için yapılan çalışma’ ve ‘köklü çözüm için Başbakanlık bünyesinde çalışma öngörüldüğü’ şeklindeki beyanların açıklığa kavuşturulmasını istedik.”.

Dilekçede, “Başbakanlık bünyesinde başlatılması öngörülen çalışmanın amacı olarak ifade edilen “köklü çözüm” ile ne kastedilmektedir; yani halledilmesi hedeflenen sorun nasıl tarif edilmektedir? Köklü çözüm için Başbakanlık bünyesinde başlatılması öngörülen çalışmayı yapacak olan kişiler nasıl belirlenecek? Bu çalışma için öngörülen zamanlama nedir? Hükümetiniz döneminde, kaç adet bet ofis açma lisansı devir alındı; mevcut lisanslardan kaçı iptal edildi? Hükümet döneminizde hangi şirketlere ve kaç adet yeni izin verildi?” soruları yöneltildi.

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