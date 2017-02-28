Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Şubat 2017 Salı 08:44

Toparlanıyoruz Hareketi'nden eleştiri

Toparlanıyoruz Hareketi olarak da bilinen Temiz Toplum Derneği, Cumhurbaşkanı tarafından gerekçeli olarak Meclise geri gönderilen Eski Eserler Değişiklik Yasası’nın değiştirilmeden Meclisten yeniden geçirilmesini eleştirdi.

Toparlanıyoruz Hareketi'nden eleştiri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Toparlanıyoruz Hareketi olarak da bilinen Temiz Toplum Derneği, Cumhurbaşkanı tarafından gerekçeli olarak Meclise geri gönderilen Eski Eserler Değişiklik Yasası’nın değiştirilmeden Meclisten yeniden geçirilmesini eleştirdi.

Konuyla ilgili, Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık iki yıldan beri konuyu yakından takip eden Toparlanıyoruz Hareketi, tüm gelişmeleri içeren bir yazı ile Cumhurbaşkanını bilgilendirip Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde ilgi yasanın engellemesini talep etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Meclis’e gerekçeli olarak Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen söz konusu yasanın değiştirilmeden, ikinci kez, yayınlaması için Cumhurbaşkanına gönderilme aşamasında olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Görünen odur ki, Mecliste toplumu temsil eden siyasilerimiz; turizmin sürükleyici sektör olduğu söylemlerinin aksine, bu sektörün gerçek girdisi olan ‘kültürel mirasın’ yok olmasını sağlayacak ilgi yasa değişikliğinin yaratacağı yıkımı görememektedirler”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanıp konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıması da istendi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te Nisap Sağlanamadı Meclis’te Nisap Sağlanamadı
28 Şubat 2017 Salı Ek Gündem 28 Şubat 2017 Salı Ek Gündem
Bkp İle Akel’den Ortak Açıklama Bkp İle Akel’den Ortak Açıklama
Her Yıl 14.1 Milyon Yeni Kanser Vakası Her Yıl 14.1 Milyon Yeni Kanser Vakası
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Nisap Sağlanamadı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Nisap Sağlanamadı
“kadınca Esintiler Ix” Karma Sergisi 8 Mart’ta Açılacak “kadınca Esintiler Ix” Karma Sergisi 8 Mart’ta...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Meclis’te Nisap Sağlanamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci denemesinde de nisabı sağlayamadığından toplanamadı.

Haberi Oku