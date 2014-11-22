Toparlanıyoruz Hareketi, İş Kazalarıyla İlgili Meclis Araştırması İstedi

Toparlanıyoruz Hareketi, ülkede yaşanan iş kazalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çalışma Dairesi Müdürü ve kurumlarının ihmali olup olmadığının meclis tarafından araştırılmasını talep etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toparlanıyoruz Hareketi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e dilekçe sunarak, bu konuda “Meclis Araştırması” istedi.

Taleplerini tüm milletvekillerine de yazılı olarak bildirdiğini duyuran Toparlanıyoruz Hareketi, dilekçede, ilgili bakanlık ve birimlerine yönelik çeşitli sorular da yöneltti.

200’Ü AŞKIN İŞ KAZASI

Toparlanıyoruz Hareketi, ülkede 2014 yılında 200’ü aşkın iş kazası meydana geldiğini ve bunların bazılarının ölümle sonuçlandığını belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Çalışma Dairesi Yasası’na göre iş sağlığı ve güvenliği konularından sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “yasaların uygulanmasını sağlamakla sorumlu” olduğuna dikkat çeken Toparlanıyoruz Hareketi, gerek ilgili Bakan’ın gerekse Çalışma Dairesi Müdürü’nün kazalardan sonra verdiği beyanatlar ise denetim ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmaktan aciz olduklarını ortaya koyduğunu savundu.