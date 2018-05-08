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Toparlanıyoruz Hareketi, Hayır Kurumları’nın Yasallığıyla İlgili Başvurusuyla İlgili Gelişmeleri Paylaştı

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), mart ayı içerisinde yaptığı bilgi edinme başvuruları çerçevesinde, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kurumları’nın hayır kurumu olarak ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu Sekreterliği’nden bilgi ve belge talebine ilişkin gelişmeyi paylaştı.

Toparlanıyoruz Hareketi, Hayır Kurumları’nın Yasallığıyla İlgili Başvurusuyla İlgili Gelişmeleri Paylaştı

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), mart ayı içerisinde yaptığı bilgi edinme başvuruları çerçevesinde, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kurumları’nın hayır kurumu olarak ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu Sekreterliği’nden bilgi ve belge talebine ilişkin gelişmeyi paylaştı.

08 Mayıs 2018 Salı 12:14
Toparlanıyoruz Hareketi, Hayır Kurumları’nın Yasallığıyla İlgili Başvurusuyla İlgili Gelişmeleri Paylaştı


 Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), mart ayı içerisinde yaptığı bilgi edinme başvuruları çerçevesinde, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kurumları’nın hayır kurumu olarak ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu Sekreterliği’nden bilgi ve belge talebine ilişkin gelişmeyi paylaştı.
Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Hareket’e geçen hafta verilen yanıtta “istenilenin bilgi ve belge içermediği ancak yorum gerektirdiği” değerlendirmesi nedeniyle gerekli bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.
Açıklamada, konuya ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Başsavcılık yazılı yanıtlarının “bilgi ve belge” niteliğinde olduğunu değerlendiren Hareket’in konuyu Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz olarak aktardığı bildirildi.
Açıklamada, “Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nca Fasıl 41 altında hayır kurumu olarak ilan edilen tüm dernek ve kuruluşların yasal dayanak ve işlevlerini inceleme kararı alan derneğimiz, bu sorusuna aldığı cevabın eksik olduğu düşüncesiyle harekete geçmiştir. Konunun takipçisi olup, elde edilen bilgi ve belgeler kamuoyu ile paylaşacaktır” ifadelerine yer verdi.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:40
Anahtar Kelimeler:
ToparlanıyoruzHareketi
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