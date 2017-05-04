Toparlanıyoruz'dan “Sit Alanları Katliamı” Uyarısı

Toparlanıyoruz-Temiz Toplum Derneği, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun “Salamis Arkeolojik Sit Alanı”ndaki bazı özel mülklerle ilgili kararının, sit alanları katliamına yol açacağını ileri sürerek, cumhurbaşkanı ve başbakana bu yanlışın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Dernek bugün yayımladığı açıklamada, ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olan “turizm sektörü”nün en önemli girdisi “kültür varlıkları” konusundaki hassasiyetini yineleyerek, 1994’te Meclis’ten oybirliğiyle geçen “Eski Eserler Yasası”nı işlevsiz hale getirmek için kolları sıvayan bazı siyasilerin, tüm karşı uğraşlara rağmen, yasa değişikliğini başardığını savunuldu.

Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla sürdürülen ve AB tarafından finanse edilen restorasyonlarda kullanılacak taş temini için, devletin kendi malı taş ocağının da, Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen 2 yılı aşkın bir süredir devreye konmadığı ve bu durumun restorasyon sürecini aksattığı kaydedildi.

Derneğin, her iki konuya ilişkin uğraşlarını bürokratik yazışmalarla sürdürdüğü ancak devletin ciddiyetten uzaklaştırıldığı ve yasaların sürekli göz ardı edildiği gerçeğiyle yüzleştiği savunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“25/04/2017 tarihinde toplanan Anıtlar Yüksek Kurulu, 8/4/1995 yılında Resmi Gazetede yayınlanan ‘Salamis Arkeolojik Sit Alanı’ içerisinde yer alan bazı özel mülklerin, 2. dereceden 3. dereceye ve 2. dereceden 1. dereceye geçişleri hususunda 585 no’lu kararı üretmiştir. Uygulanan yöntemin ‘Eski Eserler Yasası’na’ uygun olmadığı ve devleti ağır zarara uğratacak olması yanında, ileriye yönelik Sit Alanları katliamlarına yol açacağı gerçeğinden hareketle; ilgi 585 no’lu Anıtlar Yüksek Kurulu kararının düzeltilmesi ve bu kararın alınmasına yönelik uygulanan ‘yöntem’ ve ‘yazışmalarla ilgili zamanlamanın’ incelenip gereğinin yapılmasını kamuoyu adına talep ederiz.”