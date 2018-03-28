Topaloğluları 2 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da hafta sonu bir inşaattan demir artıklarını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Gökhan Topaloğluları aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Çaldıklarının bir kısmı hurdacı da çıktı

Mahkemede, şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Taşlı, zanlının Lefkoşa’da bulunan inşaat alanı içerisinden Kenan Boran’a ait toplam değeri 10 Bin TL olan 160 adet 1m60 cm’lik ray, 40 adet 1m20 cm’lik büyük kelepçe, 40 adet 1m50 cm’lik büyük kelepçe, 80 adet 60 cm’li küçük kelepçe kalıp malzemeleri ile muhtelif inşaat demir artıklarını çaldığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında çalındığı belirtilen inşaat malzemelerinin bir kısmının Haspolat bölgesinde bulunan hurda şirketinde tespit edilerek emare yapıldığını belirtti.

Polis memuru Taşlı, hurda şirketinden alınan bilgide söz konusu inşaat malzemelerini zanlı Gökhan Topaloğluları’nın sattığının beyan edilmesi üzerine zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının kullanımında bulunan EC 103 plakalı aracı emare olarak alındığını ifade etti.

Taşlı, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirterek olay yerinde ve çevresinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olduğunu ve halen kayıp emareler olduğundan dolayı zanlının serbest kalması halinde emarelere etki edebileceğini kaydederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

kaynak:havadis