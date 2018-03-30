Topaloğlu Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir inşaat içerisinden hırsızlık yapan zanlı Gökhan Topaloğluları teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Taşlı 25 Mart 2018 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ceyhan Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa adresinde bulunan inşaat alanı içerisinden Kenan Boran'a ait toplam değeri 10000 TL olan 160 adet 1m60 cm'lik ray, 40 adet 1m20 cm'lik büyük kelepçe, 40 adet 1m50 cm'lik büyük kelepçe, 80 adet 60 cm'li küçük kelepçe kalıp malzemeleri ile muhtelif inşaat demir artıklarını çaldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında çalındığı belirtilen inşaat malzemelerinin bir kısmının Haspolat bölgesinde bulunan hurda şirketinde tespit edilerek emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Taşlı konu hurda şirketinden alınan bilgide söz konusu inşaat malzemelerini zanlı Gökhan Topaloğluları'nın sattığının beyan edilmesi üzerine zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının kullanımında bulunan EC 103 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Necip Taşlı zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin kefil 100 bin TL değerinde kefaleti imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



