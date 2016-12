Tonlarca Kaçak Et!

‘Kaçak et’ korkutucu boyutlarda…



Dana etinin fiyatı ise Kıbrıs’ın kuzeyinde 32 TL ile 34 TL arasında değişirken, Kıbrıs’ın güneyinden 18 TL’ye kemiksiz et geliyor.”Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine denetimsiz ve sağlık koşullarından yoksun şekildeson 1 yılda geçirilen ‘kaçak et’ korkutucu boyutlara ulaştı.Polis, düzenledikleri operasyonlarla 7 bin 431 kg (7 ton) kaçak et ele geçirdi.Piyasaya sürülmek üzereyken tespit edilen kaçak etler, vatandaşların sağlığını da tehdit edici noktaya taşıdı.Özellikle önceki gün Narkotik ve Kaçaklığı Önleme ekipleri tarafından Dilekkaya’da tespit edilen 920 kg kuzu eti ve 870 kg sığır eti olmak üzere toplamda bin 790 kg kaçak et olayı gıda güvenliği tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.Peş peşe ve yüksek miktardaki kaçak etlerin Kıbrıs’ın kuzeyine geçirilmesine, adanın iki yanındaki fiyat uçurumunu da gündeme taşıdı.Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, Kıbrıs’ın kuzeyine geçirilen kaçak etlerin polis tarafından tespit edilenden çok daha fazla olduğunu söyledi, bu durumun önüne geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.YENİDÜZEN’e konuşan Akbıçak, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasındaki et fiyatları da aktararak, şöyle konuştu:“Kıbrıs’ın kuzeyinde kuzu etinin kilosu 35 TL iken, Kıbrıs’ın güneyinde bu rakam 25 TL’ye düşüyor. Dana etinin fiyatı ise Kıbrıs’ın kuzeyinde 32 TL ile 34 TL arasında değişirken, Kıbrıs’ın güneyinden 18 TL’ye kemiksiz et geliyor.”2016 yılı içerisinde kaçak et olayıyla ilgili son operasyon geçtiğimiz hafta Dilekkaya’da gerçekleşmişti.Narkotik ve Kaçaklığı Önleme ekipleri tarafından 920 kg kuzu eti ve 870 kg sığır eti olmak üzere toplamda bin 790 kg kaçak et tespit edildi.Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu etlerin M.A. ve C.A tarafından yetkili makamdan izinsiz Kıbrıs’ın güneyinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın kuzeyine ithal edildiği ve M.A.’nın kullanımındaki araca aktarıldığı tespit edilmişti.M.A.’nın ayrıca kendisine ait traktörle yine Kıbrıs’ın güneyinden aldığı bin 200 kilo sert buğdayı yetkili makamdan izinsiz Kıbrıs’ın kuzeyine ithal ettiği de saptanmıştı.Polis buğdayları emare olarak alırken, M.A. M.A. C.A ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.S. ve Y.Z’yi tutuklanmıştı.Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak: “Kaçak etler, tespit edilenden çok daha fazla”Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, Kıbrıs’ın kuzeyine geçirilen kaçak etlerin polis tarafından tespit edilenden çok daha fazla olduğunu söyledi, bu durumun önüne geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.YENİDÜZEN’e geçtiğimiz haftalarda konuşan Akbıçak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki et fiyatlarının güneye göre yüksek, Türkiye ve dünyadaki fiyatlara göre düşük olduğunu belirtmişti.Kıbrıs’ın güneyindeki üreticilere hükümet tarafından verilen desteklerin yüksek olduğunu, AB’den de ithal et getirtildiğini kaydeden Akbıçak, “Kıbrıs’ın güneyinde damızlık dışı yani artık doğumu gerçekleştirilemeyen, verimi düşük hayvanların iç piyasada tüketilmesi engelleniyor, bu hayvanlar salam sucuk yapımı için kullanılıyor. Dana etinin fiyatı ise Kıbrıs’ın kuzeyinde 32 TL ile 34 TL arasında değişirken, Kıbrıs’ın güneyinden 18 TL’ye kemiksiz et geliyor”Şubat ayında Kıbrıs’ın güneyindeki Dali köyünden 2 bin 350 kilogram kaçak et alıp Akıncılar’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye geçirdiği tespit edilen H.K tutuklanmıştı.Tespit edilen etler, imha edilmişti…Akıncılar polisinin 20 Mayıs'ta aldığı bir ihbar üzerine 27 Mayıs'ta yapılan operasyon sonucu bir van araç içerinde 810 kg kaçak et ele geçirilmiş, isminin baş harfleri Ş.K., H.E., A.E. ve Ö.S. olan şahıslar şüpheli olarak tutuklanmıştı.Hatırlanacağı üzere Ekim ayında da Kermiya barikatından kuzeye kaçak olarak 600 kilogram et geçirildiği tespit edilmiş, olayla ilgili E.K ve C.Y tutuklanmıştı.Her iki zanlı ilerde yargılanmak için teminatla serbest kalmıştı.Ele geçirilen etler Veteriner Dairesi ve LTB işbirliğinde imha edilmişti.Öte yandan Akıncılar’da ‘Derin Yırtık’ olarak bilinen askeri yasak bölgeden Kıbrıs’ın kuzeyine 810 kg kaçak et geçirdikleri tespit edilerek Haspolat’ta tutuklanan İ.P ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.K, önce tutuklanmış ardından da teminatla serbest kalmıştı.Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 22 Kasım’da ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş, M.Ç’ye ait 741 kilo donmuş kaçak parça et ele geçirmişti.Uzun takip sonrasında ekipler Mağusa’da Gülseren bölgesinde M.Ç’ye ait imalathane olarak kullanılan eve operasyon düzenlemiş, kaçak etlere nakliye sırasında el koymuştu.Etlerin 513 kilosu nakliye sırasında yüklenen araçta, geriye kalan 228 kilosu da imalathanede ele geçirilmişti.Etler imha edilmiş, olayla ilgili M.Ç, H.Ö ve C.A tutuklanmıştı.Bu olayın hemen ardından 24 Kasım’da bu kez Akıncılar bölgesinde 330 kg kaçak et ele geçirilmişti.Askeri yasak bölgeden Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirilen 330 kg kaçak et olayıyla ilgili A.Ü ve Y.E.D tutuklanmış, zanlılar teminatla serbest kalmıştı.Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki akşam Dilekkaya’da M.A, C.A, ve M.A tasarrufunda Kıbrıs’ın güneyinden alınmış 920 kg kuzu eti 870 kg de sığır eti olmak üzere toplamda 1790 kg kaçak et ele geçirdi.Yenidüzen