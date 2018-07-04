Tolgay'dan Baybars'a istifa çağrısı

Kıbrıs Türk Basınının duayenlerinden, gazeteci ve köşe yazarı, Meclis Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünden emekli Ahmet Tolgay, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars Kadri'yi istifaya çağırdı.

Ahmet Tolgay sosyal paylaşım platformu Facebooktaki kişisel profilinden aleni olarak yaptığı çağrı ile Başsavcılığın iptal edilen vatandaşlıklar konusunda açılan davalarda savunma yapmaması kararı üzerine Bakan Ayşegül Baybars Kadri'yi istifa ederek savunma avukatlığını üstlenmeye davet etti.

Vatandaşlıkları İçişleri Bakanlığı önergesiyle Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilenlerin açtıkları davalarda Başsavcılık, Hükümeti yargıda savunmayı uygun görmemesi üzerine, Ben Hukukçu İçişleri bakanımızın yerinde olsam, derhal bakanlıktan ayrılır ve gider savunma avukatı olarak yargıdaki yerimi alırdım diyen gazeteci - yazar Ahmet Tolgay, iptal edilen vatandaşlıkların, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars Kadri'nin hükümetinin ve partisinin prestiji söz konusudur dedi.