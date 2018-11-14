Tokar Ve Björnsson’un Eşbaşkanlığında Toplantı Yapıldı



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.):Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere sağladığı yıllık 30 milyon Euro mali yardım çerçevesinde belirlenecek projelerin önceliklendirilmesi amacıyla Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Sorumlusu Kjartan Björnsson’un eş başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.



Başbakanlık Basın ve Halkla Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, AB Program Destek Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya, bakanlıklardan, Sivil Toplum Örgütleri ve belediyelerden temsilciler katıldı.



Toplantıda, 2019 Mali Yardım Programında yer alması için başta altyapının geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ve AB bursları olmak üzere bir dizi proje önerileri ele alındı.



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