Tohumluk Zahire Alım Süresi Uzatıldı!



SON TARİH 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA



Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK), tohumluk zahire alımlarının 15 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada 2018 ürünü zahire alımlarına devam edildiği, 6 Haziran – 22 Temmuz döneminde alımı yapılan toplam 3,174.69 ton tohumluk zahirenin toplam brüt tutarı olan 3,021,706.50 TL’nin hak sahiplerine ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, 23– 31 Temmuz döneminde alımı yapılan tohumluk arpa, buğday ve tritikalenin ürün bedeli ödemelerinin 7 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

TÜK açıklamasında “2018 tohumluk materyali ürünlerini kurumumuza vermek isteyen ancak çeşitli nedenlerle, kurumumuz tarafından zahire alımları hitam tarihi olarak açıklanan yarın mesai bitimine kadar veremeyecek olan zahire üreticilerinin mağdur olmamaları için tohumluk materyali zahire alımları hitam tarihini, 15 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatmıştır” denildi.

