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“tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası” Komiteden Geçti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası” yeniden görüşülüp, komiteden oy birliğiyle geçti.

“tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası” Komiteden Geçti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası” yeniden görüşülüp, komiteden oy birliğiyle geçti.

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
“tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası” Komiteden Geçti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası” yeniden görüşülüp, komiteden oy birliğiyle geçti.

Cumhuriyet Meclisi AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında bugün saat 09.00’da toplanıp, sözkonusu yasayı ele aldı.

Komite toplantısına davetli olarak,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası, AB Koordinasyon Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği ve Yeryüzü Tohumları İnsiyatifi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı\'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hasan Taçoy, komite üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Sözkonusu yasala, bitki üretim materyallerinin ve tohumların kalite kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenlemek ve tarla denetimleri, hasat öncesi ve hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtasıyla çeşit listesine dayalı zorunlu sertifikasyonu amaçlanıyor.

(DOĞ/FEZ)   FOTOĞRAFLI

 

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