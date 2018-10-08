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“Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası” Tamam

“Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası” Tamam

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:49
“Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası” Tamam

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası”nı oy çokluğuyla kabul etti.

Yasayla, bitki üretim materyalleri ve tohumların kalite kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenlemek ve tarla denetimleri, hasat öncesi ve hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtasıyla çeşit listesine dayalı zorunlu sertifikasyonu sağlamak amaçlanıyor.

Genel Kurul daha sonra Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No3) Yasa Tasarısı’nı ele alıp, oybirliğiyle kabul etti.

Oylamanın ardından Genel Kurulu bugünkü çalışmasını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.

ARIKLI

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin tasarıyla ilgili raporunun okunmasıyla başlandı.

İlk sözü alan YDP Milletvekili Erkan Arıklı, bunun masum bir tasarı olarak önlerine geldiğini ancak bu yasanın göründüğü gibi masum olmadığını savundu.

Geçmişte böyle bir yasa hazırlayan Türkiye’nin bugün saman ithal edecek noktaya geldiğine işaret eden Arıklı, sertifikalı tohum denen şeyin laboratuvarda genetiğiyle oynanmış tohum demek olduğunu söyleyerek, bu tohumlarla ilgili yaşanan olumsuz olayları örnek verdi.

Arıklı hangi ihtiyaçtan dolayı bu yasanın hazırlandığını merak ettiğini vurgulayarak, “En azından Türkiye’den görüş alıp, pişmanlıklarını öğrenseydiniz” dedi.

Bu sertifikalı tohumlarla ilgili çok olumsuz iddialar bulunduğunu dile getiren Arıklı, bu yasa tasarısının geri çekilmesini ve Türkiyeli uzmanlarından görüş alınmasını talep etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, ülkenin daha büyük sorunları olduğunu belirterek,  yapılaşmayla ilgili önlem beklediğini söyledi.

Hal yasasıyla ilgili yıllardır adım atılmamasını eleştiren Angolemli, bir dizi AB ülkesinin bu yasayı kabul etmemesinin sebeplerinin niye araştırılmadığını kaydetti.

Komitenin çalışmalarını takdir ettiğini ancak bu kadar acele etmenin manası olmadığını ifade eden Angolemli, bu tasarının zaten tüzüklerle çözülebilecek maddeler içerdiğini söyledi.

Angolemli, bu tasarının daha geniş ele alınması ve uzmanlar tarafından eksikliklerinin tamamlanmasını talep etti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, önceden dile getirilen sakıncaların değerlendirildiğine işaret ederek, sertifikanın sadece hibrit tohum değil, geleneksel tohuma de verilebileceğini dile getirdi.

Şahali, kuraklık koşullarına rağmen arpa tohumunun sertifikasız ithal edilmesiyle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda geçmişte bir dizi tartışma yaşandığını ve bu tasarının eldeki tohumları  güvence altına almayı amaçladığını anlattı.

Yerli tohumlarla ilgili tescil sürecinin devam ettiğini ve ıslah edilen tohumların topluma sunulacak hale getirileceğini ifade eden Şahali, bu yasayla herkesin hakkının verildiği ve vaad edilen verimin elde edilebileceği bir dönemin amaçlandığını kaydetti.

Şahali, toprak koruma yasasının da bir an önce hazırlanarak, mecliste görüşülmesi gerektiğini ifade ederek, hal yasasının çalışmalarının tamamlanma aşamasına getirildiğini de ekledi.

CANDAN

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı, CTP Milletvekili Armağan Candan, tasarıyla ilgili görüş belirtenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, komite olarak her kesimden fikir talep ettiğini anımsattı.

Tüm görüşlere yer vermeye ve değerlendirmeye gayret ettiklerini ve bir dizi değişiklik yoluna gittiklerini anlatan Candan, değişiklik önerileri arasında ülkenin sağlığını koruyacak maddeler bulunduğunu kaydetti.

BEROVA

Genel Kurul daha sonra Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No3) Yasa Tasarısı’nı ele aldı. UBP Milletvekilli Özdemir Berova, değişikliğin, tek kelimenin değiştirilmesine dayanan bir tasarı olduğuna işaret ederek, bu yasayla ilgili sürekli bir değişiklik önerisi yapıldığını ve sürekli kelimeler üzerinde değişiklik talep ettiğini anımsattı.

Berova, “Ricamız sorun neredeyse toparlayıp bütününde değişikliğe gidilmesidir” dedi.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bunların ufak da olsa ciddi sorun yaratan konular olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından oylama yapıldı ve yasarı kabul edildi.

Son Güncelleme: 08.10.2018 18:04
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