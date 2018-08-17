“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede onaylandı

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” Meclis komitesinde onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda yaptığı toplantıda, bir süredir gündeminde olan “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

AB bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloğuna dayalı zorunlu sertifikasyonu sağlamayı hedefliyor.

Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesine göre, AB’nin tohumculuk konusundaki mevzuatı ve üye ülkelerin örnekleri de dikkate alınarak hazırlanan yasa tasarısı, orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifikasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kuralları düzenliyor.

