banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87180
ALTIN
233.505
DOLAR
6.1705
STERLİN
7.7894
EURO
7.0291
Kasıtlı yakmış
KASITLI YAKMIŞ
Yenişehir’de korkutan kaza
YENİŞEHİR'DE KORKUTAN KAZA
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
DEVLET DAİRELERİNDE ARİFE’NİN ARİFE’Sİ KUTLANIYOR..!
banner282
Flaş Haber
Yenişehir’de korkutan kaza
Kapat

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede onaylandı

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede onaylandı

17 Ağustos 2018 Cuma 11:34
“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede onaylandı

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” Meclis komitesinde onaylandı.
Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda yaptığı toplantıda, bir süredir gündeminde olan “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.
CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.
AB bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloğuna dayalı zorunlu sertifikasyonu sağlamayı hedefliyor.
Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesine göre, AB’nin tohumculuk konusundaki mevzuatı ve üye ülkelerin örnekleri de dikkate alınarak hazırlanan yasa tasarısı, orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifikasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kuralları düzenliyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 17.08.2018 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava-Sen’den Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eleştiri
Hava-Sen’den Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eleştiri
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği: “Zam yapılmaması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz”
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği: “Zam yapılmaması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz”
Sıcak hava etkili olmaya devam edecek
Sıcak hava etkili olmaya devam edecek
Yenişehir’de korkutan kaza
Yenişehir’de korkutan kaza
Lefkoşa, Uluslararası Halk Dansları Festivaline Hazırlanıyor
Lefkoşa, Uluslararası Halk Dansları Festivaline Hazırlanıyor
“Hubble Bubble Show”, kanser hastaları yararına gösteri yapacak
“Hubble Bubble Show”, kanser hastaları yararına gösteri yapacak
Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”
Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 çocuğa bayram sevinci
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 çocuğa bayram sevinci
Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi
Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim