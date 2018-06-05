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“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

05 Haziran 2018 Salı 13:22
“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

CUMHURİYET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTESİ TOPLANDI
 

KOMİTEDE “TOHUM VE ÜRETİM MATERYALLERİ YASA TASARISI”NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, gündemindeki, “Tohum ve Üretim Materyalleri YasaTasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda, bu sabah yapılan komite toplantısına, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden, Orman Dairesi Müdürlüğü’nden, Ticaret Dairesi’nden, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden, AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

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Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, ülkede tohum üreticiliği ile ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat bulunmaması nedeniyle tohum üretimlerinin yeterli kontrollerden yoksun gerçekleştirildiğine işaret edilerek, “Bu kapsamda, Avrupa Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloğuna dayalı zorunlu sertifikasyonu sağlamayı hedeflemektedir” denildi.
Söz konusu Yasa Tasarısının hazırlanmasında, Avrupa Birliğinin tohumculuk konusundaki mevzuatı ve üye ülkelerin örneklerinin dikkate alındığı ifade edilerek, bu amaçla, orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifikasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kuralların düzenlendiği kaydedildi.
Komite, gündeminde bulunan ilgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen günlerde de ele almaya devam edecek.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 16:34
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