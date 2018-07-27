Tohum üretimi ile ilgili düzenleme meclis komitesinde…

Tohum üretimi için düzenleme öngören yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi komitesinde görüşülüyor.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği ile Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanarak “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, tasarıyı ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.



Toplantıda ele alınan “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”, tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimini, sertifıkasyonunu, denetimini, pazarlanmasını ve tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kuralları düzenlemeyi hedefliyor.



Ülkede, tohum üreticiliği ile ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat bulunmaması nedeniyle tohum üretiminin yeterli kontrollerden yoksun gerçekleştiği kaydedilen açıklamaya göre, Avrupa Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan düzenleme, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrolünü, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını, tarla denetimini, hasat öncesi tohum denetimini, hasat sonrası denetimi, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloğuna dayalı zorunlu sertifikasyonu sürecini içeriyor.



Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katıldı.



CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'ndaki toplantıya, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.



