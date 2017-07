“Together We Can” Kuruluşu Türk Ve Rum Siyasi Partileri Ara Bölgede Onurlandıracak

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen ikili diyalog temasları kapsamında biraraya gelen Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin kayıp yakınları inisiyatifiyle kurulan “Together We Can” (Birlikte Başarabiliriz) Kuruluşu tarafından onurlandırılacağı belirtildi.

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen ikili diyalog temasları kapsamında biraraya gelen Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin kayıp yakınları inisiyatifiyle kurulan “Together We Can” (Birlikte Başarabiliriz) Kuruluşu tarafından onurlandırılacağı belirtildi.

Slovak Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, tören 4 Ağustos saat 10.00’da Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alacak.

Together We Can isimli kuruluşun hiçbir maddi destek almadan kayıp ailelerinin acılarını hafifletmek ve kayıpların bulunmasına yardımcı olmak için çalışan iki toplumlu bir kuruluş olduğu kaydedildi.