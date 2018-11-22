Töder, Öğretmenler Gününü Kutladı



Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümünde, 24 Kasım 1981 tarihinden günümüze Öğretmenler Günü’nün her yıl kutlandığını belirterek, Gün dolayısıyla öğretmenleri kutladı.

TÖDER Başkanı Ahmet Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, üyeleri ile birlikte 24 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te Girne Öğretmenevi’nde düzenlenecek kokteylle öğretmenler gününü kutlayacaklarını kaydetti.

Derneklerinin kuruluşundan bu güne, aksatmadan ve özenle Öğretmenler Gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arslan, 24 Kasım’ın önemine işaret etti.

Arslan, 24 Kasım 1928 tarihinde Ata’ya Başöğretmenlik unvanı verildiğini, aynı zamanda Millet Mektepleri’nin açılışının da bu gün yapıldığını anımsatarak, bu tarihten itibaren bu konuda ülkede büyük bir seferberlik başlatıldığını, yaşlı, genç, çocuk, kadın herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmeye başlandığını anlattı.

Arslan açıklamasında, Atatürk’ün öğretmenlere verdiği öneme de dikkat çekti.

(TUĞ/HA)

