TOCEK: “Kadınların, Tecavüze, Tacize, Saldırıya Uğraması Önlenmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (TOCEK) ülkede son zamanlarda kadınları hedef alan cinayet, tecavüz, şiddet ve taciz vakalarının kaygı verici olduğunu belirtti. Komisyon, bu saldırıların önlenmesini istedi.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde özellikle son birkaç aydır artan bir şekilde kadınların tacize, tecavüze uğradıklarını, şiddet gördüklerini ve korkusuzca öldürüldüklerini kaydederek, yaşananların normal davranış biçimiymiş gibi, sadece akıp giden birer haber olarak kaldığına dikkat çekti.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Cabacaba, basın kanalıyla topluma aktarılanların dışında, gündeme gelmeyen, kamuoyuna yansımayan binlerce vakanın ise hasıraltı edilerek, görmezden gelindiğini belirten Cabacaba, “Yaşananlar karşısında önlem almak, devleti harekete geçirebilmek için dayanışma esastır” dedi.

Toplumun her ferdinin can güvenliğini korumak, haklarını gözetmek ve Anayasal haklarını güvence altına almanın devletin her kurumunun asli görevi olduğunu vurgulayan Cabacaba, “Kadına karşı şiddet artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Devlet bürokrasi mekanizması o kadar ağır işlemektedir ki, kadınlar bundan dolayı her geçen gün daha fazla mağduriyet yaşamakta, daha fazla şiddete maruz kalmakta ve hatta yaşamından olmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“KADIN SIĞINMA EVİ BİR AN ÖNCE HAYAT BULMALI”

Sosyal devlet anlayışı gereği Kadın Sığınma Evi’nin bir an önce hayat bulabilmesi için tüm yetkilileri göreve çağıran Cabacaba, tüm devlet kurumlarını istisnasız her olayı ciddiyetle ele almaya ve önlem alıcı uygulamalarla benzeri olayların yaşanmaması adına programlı bir çalışmaya davet etti. Cabacaba, “Tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparlarsa, Kadına şiddetin önlenmesi mümkündür. Ataerkil ve cinsiyetçi yaklaşımlar bir kenara bırakılarak, yaşananların ciddi bir sorun olarak görülmesi ve çözüm üretilmesi gerekmektedir” dedi.