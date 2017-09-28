TMT:”Rum’u Beklemeye Gerek Yok”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “siyasi eşitliğe ve ayrı iki egemen devlete dayalı bir çözüme yanaşmayacağı kesin olan Rum'u beklemeye gerek olmadığını, çözümü bekleyerek zaman kaybetmeden Türkiye ile daha çok ortak projelere yönelmek gerektiğini” ifade etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “siyasi eşitliğe ve ayrı iki egemen devlete dayalı bir çözüme yanaşmayacağı kesin olan Rum'u beklemeye gerek olmadığını, çözümü bekleyerek zaman kaybetmeden Türkiye ile daha çok ortak projelere yönelmek gerektiğini” ifade etti.

Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Onlar varlığımıza açık saldırılarda bulunurken bizler hareketsiz kalamayız “ diyerek, devlete ve ona her türlü desteği sağlayan ana vatan Türkiye ile birlikte hiç geriye dönüp bakmadan içteki sorunlara çare üretmenin elde olduğunu ifade etti.

İçte bazı küçük meseleleri büyülterek halkın huzurunu bozmaya gerek olmadığını belirten Bora, “Karşı toplumun nüfusunu dikkate almayarak hükümetimizin verdiği vatandaşlıkları sorun yapmak doğru olmadığı gibi haklı bir nedeni de yoktur” dedi.

Güney'deki idarenin gayri meşru ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil etmediği gerçeğinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Bora, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkı silah zoru Ve terörle dışlandığını Ve ayrı Egemen bir halk olarak Kendi Devletini kurma hakkını elde ettiğini her zaman telaffuz etmemiz gereken bir gerçektir” dedi..

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken egemenliğin iki ayrı halka verildiğinin de unutulmaması gerektiğini kaydeden Bora, haklı, suçsuz ve masum olanın Kıbrıs Türk halkı olduğunu vurguladı.