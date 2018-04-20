Tmt Mücahitler Derneği “türk Halkına Uyarı” Adlı Kitapçık Yayımladı

BORA: “KIBRIS TÜRKLERİ GİRİT ÖRNEĞİ BİR ÇÖZÜME ZORLANIYOR”

Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs konusunda halkı bilgilendirmek ve tehlikeler konusunda uyarmak için “Türk Halkına Uyarı” başlığıyla bir kitapçık yayımladı.

Kitabın KKTC yanında yurt dışında da dağıtılacağı kaydedildi.

Halkın bugün yeni tehlikeler karşısında olduğu ve bunlara karşı uyarma gereği gördüğünü belirten dernek, Rum faşizminin, Kıbrıs Türk halkını aldatarak tuzağa düşürme ve yok olacağı bir anlaşmaya sürükleme çabası içinde olduğunu belirtti.

Halkı bu gerçeği görmeye ve yeniden varoluş mücadelesi vermeye davet eden Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, yayımladıkları kitapçıkla ilgili yazılı açıklamasında, “Kıbrıs meselesinde bunca zaman katliam, ezgi ve cefadan sonra gerçekleri hiç dikkate almadan dayatma bir çözümle Rum idaresi altında ‘Birleşik bir Kıbrıs’ yaratılmak isteniyor” görüşünü ifade etti.

Bora, Kıbrıslı Türklerin Girit örneği bir çözüme zorlandığını kaydederek “Devletimiz ve egemenliğimiz olmadan, tanınmadan, uyduruk federasyon temelinde bir birleşme ve dayatma çözümle aldatılmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihten ders alarak geçmişi bir daha yaşamak istemediklerini vurgulayan Bora, şunları belirtti:

“Çünkü gerçeklerden uzak dayatma bir çözüm yeni bir çatışma demektir. Rum tarafının tutum, söylem ve çalışmaları hiçbir şekilde olumlu değildir. Bu nedenle bugünkü yol ayrımında halkımızı uyarıyor ve haklı olarak kurduğumuz bağımsız devletimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI