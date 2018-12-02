banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
5 kilo et çaldı
5 KİLO ET ÇALDI
Kadın zanlıdan kadın polise şiddet
KADIN ZANLIDAN KADIN POLİSE ŞİDDET
Girne’de kenevir operasyonu
GİRNE'DE KENEVİR OPERASYONU
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
banner282
Flaş Haber
5 kilo et çaldı
Kapat

Tmt Mücahitler Derneği, Sucuoğlu’na Rahmet Diledi

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinin simgelerinden olan silah arkadaşları Mehmet Salih Sucuoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, ailesine başsağlığı, Sucuoğlu’na da rahmet diledi.

Tmt Mücahitler Derneği, Sucuoğlu’na Rahmet Diledi

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinin simgelerinden olan silah arkadaşları Mehmet Salih Sucuoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, ailesine başsağlığı, Sucuoğlu’na da rahmet diledi.

02 Aralık 2018 Pazar 08:01
Tmt Mücahitler Derneği, Sucuoğlu’na Rahmet Diledi
Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinin simgelerinden olan silah arkadaşları Mehmet Salih Sucuoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, ailesine başsağlığı, Sucuoğlu’na da rahmet diledi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, merhum Sucuoğlu’nun milli eğitime ve kamu görevinde üst düzey yönetici olarak devlete büyük hizmetleri olduğunu ifade ederek, şunlar kaydedildi:
“Kıbrıs Türk halkının o zor ve çetin yıllarında Rum saldırıları yüzünden topyekün direnişe geçen Kıbrıs Türk halkı Ada genelinde toplam 129 Direniş noktasından başlattığı Varoluş Mücadelesinde, Direniş noktalarından biri olan Poli Kasabamızın Direnişinde Mücahit Komutanı olarak son derece başarılı görevleri dolayısıyla yöredeki halkımızın takdirlerine mazhar olmuştur. Bu direniş bağımsızlığımıza giden yolun açılmasına ve Bağımsız Devlet aşamasına ulaşmamıza yadsınamaz katkıları olmuştur. Halkımızın günümüzde Mehmet Salih Sucuoğlu gibi değerlere ihtiyaç duyulduğu çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Ne Mutlu Mehmet Salih Sucuoğlu gibi değerleri yetiştiren Kıbrıs Türk halkına.”
(EMR/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Hüseyin Özinal’dan
Hüseyin Özinal’dan "firari Bedenler" Sergisi...
KTÖS yarın Mağusa’da yürüyüş düzenliyor…“hayatı paylaşmak için engel yok”
KTÖS yarın Mağusa’da yürüyüş düzenliyor…“hayatı paylaşmak için engel yok”
Thrones Club'ta Burak King coşkusu
Thrones Club'ta Burak King coşkusu
İleride geliri olsun diye zeytin ağacı ektiler
İleride geliri olsun diye zeytin ağacı ektiler
Ersin Tatar'a yoğun ilgi
Ersin Tatar'a yoğun ilgi
2 Aralık 2018 Pazar Gündemi
2 Aralık 2018 Pazar Gündemi
Naylon poşetler bugünden itibaren 25 kuruş
Naylon poşetler bugünden itibaren 25 kuruş
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim