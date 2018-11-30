banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94605
ALTIN
202.979
DOLAR
5.1626
STERLİN
6.5673
EURO
5.8677
Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak
Mezarlık hırsızı 7 gün daha...
En fazla yağışı Zafer Burnu aldı
EN FAZLA YAĞIŞI ZAFER BURNU...
Uyuşturucu hap ithali suçlamasıyla yargılanacak 
Uyuşturucu hap ithali suçlamasıyla yargılanacak 
Ehareeb 5 gün daha tutuklu kalacak
Ehareeb 5 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Tmt Derneği: “gayri Meşru Bu İdareye (rum Yönetimi), Kktc Yetkili Makamlarının Artık Daha Ciddi Ve Kararlı Karşılık Vermesi Gerekir”

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC yetkili makamlarının gayrı meşru Rum idaresine karşı artık daha ciddi ve kararlı tutumlarla karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.

Tmt Derneği: “gayri Meşru Bu İdareye (rum Yönetimi), Kktc Yetkili Makamlarının Artık Daha Ciddi Ve Kararlı Karşılık Vermesi Gerekir”

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC yetkili makamlarının gayrı meşru Rum idaresine karşı artık daha ciddi ve kararlı tutumlarla karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.

30 Kasım 2018 Cuma 11:54
Tmt Derneği: “gayri Meşru Bu İdareye (rum Yönetimi), Kktc Yetkili Makamlarının Artık Daha Ciddi Ve Kararlı Karşılık Vermesi Gerekir”

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC yetkili makamlarının gayrı meşru Rum idaresine karşı artık daha ciddi ve kararlı tutumlarla karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının kabulü mümkün olmayan koşullarını koruyarak yeniden Kıbrıs Türk tarafını masaya çekmeye ve zamana oynamaya devam edip, nihai amacı Enosis’e ulaşmaktan vazgeçmediğini bir kez daha herkesin anlayacağı bir tutumla ortaya koyduğunu belirtti.

Bora, Başbakan’ın doğalgazla ilgili Rumların başlattığı aramaların hukuk dışı olduğunu ve Dışişleri Bakanı’nın da bundan böyle görüşlerini uluslararası platformlarda anlatacakları açıklamalarını isabetli olarak nitelendirerek, “55 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle gasp ederek eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını aynı yöntemlerle dışlamış gayri meşru bu idareye karşı çok geç kalınmasına rağmen KKTC yetkili makamlarının artık daha ciddi ve kararlı tutumlarla karşılık vermesi gerekmektedir” dedi.

Bugüne dek gayri meşru idarenin tüm aldığı karar ve icraatların tümünün hükümsüz ve geçersiz olduğunu ifade eden Bora, ortada iki halktan Türkler ile Rumların eşit düzeyde kurdukları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin olmadığını vurguladı.

Bora, “50 yıllık çabalar ve edinilen acı tecrübeler sonucu kalıcı ve yaşayabilir çözüm iki devletli çözümdür.KKTC Devleti’nden ve garantör Anavatanımız Türkiye’den vazgeçilmeyeceğini açık ve kesin bir şekilde duyurulmalıdır” dedi.

(YIL/HÖ)



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı “yaşam Stresi Ve Psikosomatik Hastalıklar” Konulu Seminer Düzenledi
Sağlık Bakanlığı “yaşam Stresi Ve Psikosomatik Hastalıklar” Konulu Seminer Düzenledi
Kktc'de Kalp Nakli Başlıyor
Kktc'de Kalp Nakli Başlıyor
Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak
Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak
Ab Burs Programı Ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Çalışmalarının Desteklenmesi İçin İki Yeni Proje İmzalandı
Ab Burs Programı Ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Çalışmalarının Desteklenmesi İçin İki Yeni Proje İmzalandı
Ltb İle Mmo Enerji Verimliliği Ve Yönetimi Alanında İş Birliği Protokolü İmzaladı
Ltb İle Mmo Enerji Verimliliği Ve Yönetimi Alanında İş Birliği Protokolü İmzaladı
Girne Düşünce Derneği Başkanlığı’na Ziya Tüzel, Asbaşkanlığı’na İse Sadiye Ada Raman Seçildi
Girne Düşünce Derneği Başkanlığı’na Ziya Tüzel, Asbaşkanlığı’na İse Sadiye Ada Raman Seçildi
Uyuşturucu hap ithali suçlamasıyla yargılanacak 
Uyuşturucu hap ithali suçlamasıyla yargılanacak 
Ehareeb 5 gün daha tutuklu kalacak
Ehareeb 5 gün daha tutuklu kalacak
Cumhurbaşkanlığı Maronit Açılımı Çerçevesindeki Projelerin Daha Fazla Gecikilmeden Tamamlanmasını İstedi
Cumhurbaşkanlığı Maronit Açılımı Çerçevesindeki Projelerin Daha Fazla Gecikilmeden Tamamlanmasını İstedi
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim