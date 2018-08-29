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TMT Üyesi Vedat Korur Vefat Etti...

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 (.):TMT Mücahitler Derneği, TMT üyesi Vedat Korur’un ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

TMT Üyesi Vedat Korur Vefat Etti...

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 (.):TMT Mücahitler Derneği, TMT üyesi Vedat Korur’un ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:47
TMT Üyesi Vedat Korur Vefat Etti...

TMT Mücahitler Derneği, TMT üyesi Vedat Korur’un ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

TMT Genel Sekreteri Çetin Serez, mesajında, 1958 – 1963 yıllarında TMT, 1963 – 1978 tarihlerinde de Kartal Muhabere Merkezi’nde görev yapab Korur’un milli davaya büyük katkıları olduğunu kaydetti.

Serez, “Vefat eden Korur arkadaşımıza Allah’tan rahmet diler yaslı ailesine ve dava arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiriz. Mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı. 

 


Son Güncelleme: 29.08.2018 13:51
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